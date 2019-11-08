Силовики вывезли из «Торгового города Левобережный» 47 человек после массовой проверки

Вася 8 ноя 2019 в 13:28

"Объявленная стоимость активов глобального подразделения Норвежского государственного пенсионного фонда превысила 10 трлн крон (более 1,09 трлн долларов). Об этом свидетельствуют в пятницу данные главной страницы сайта инвестиционного управления Центрального банка Норвегии.



Таким образом, на каждого подданного Норвегии приходится примерно 1,8 млн крон из госфонда (196,4 тыс. долларов). «Отдача от инвестиций в глобальные рынки была так высока, что, можно сказать, мы нашли нефть еще раз», - приводит телеканал Эн-эр-ко слова главы инвестиционного управления ЦБ Норвегии Ингве Слюнгстада."



у нас работяга за всю жизнь меньше зарабатывает чем у них пенсионер получает. Хотя у нас тоже много нефти, но около кормушки только друзья вовы и сам он