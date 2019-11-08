Силовики вывезли из «Торгового города Левобережный» 47 человек после массовой проверки

В полиции подвели итоги вчерашнего рейда по выявлению нелегальных мигрантов, который прошёл на территории «Торгового города Левобережный». Силовики проверили 87 человек.
— 47 человек были доставлены в полицию, было составлено 17 административных протоколов. Из них 13 — по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию» и еще 3 — по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Также полицейские составили 1 протокол за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета (ст.19.27 КоАП РФ), — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские задержали 4 нелегальных мигрантов. Сейчас они находятся в спецприёмнике и ждут решения о выдворении за пределы Российской Федерации. В ведомстве добавили, что рейд был запланированным.
«Торговый город Левобережный» оцепили вчера днём — силовики проверяли документы у работников магазинов. В середине октября они оцепили другой торговый комплекс — «Восток». И проверяли документы у посетителей и торговцев.