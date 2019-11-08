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Криминал

Силовики вывезли из «Торгового города Левобережный» 47 человек после массовой проверки

Полиция с Росгвардией проверили документы у 87 человек

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В отдел полиции были доставлены 47 человек

В отдел полиции были доставлены 47 человек

В полиции подвели итоги вчерашнего рейда по выявлению нелегальных мигрантов, который прошёл на территории «Торгового города Левобережный». Силовики проверили 87 человек. 

— 47 человек были доставлены в полицию, было составлено 17 административных протоколов. Из них 13 — по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию» и еще 3 — по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Также полицейские составили 1 протокол за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета (ст.19.27 КоАП РФ), — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские задержали 4 нелегальных мигрантов. Сейчас они находятся в спецприёмнике и ждут решения о выдворении за пределы Российской Федерации. В ведомстве добавили, что рейд был запланированным.

«Торговый город Левобережный» оцепили вчера днём — силовики проверяли документы у работников магазинов. В середине октября они оцепили другой торговый комплекс — «Восток». И проверяли документы у посетителей и торговцев.

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КОММЕНТАРИИ (29)

8 ноя 2019 в 13:11

вчера на флюорографию привезли 3-х в наручниках, приняли без очереди. Почему им оказывают бесплатные медицинские услуги в наших поликлиниках да еще и без очереди. Не они под нас подстраиваются, а мы под них и так везде, в школах, в дет.садах, они пользуются льготами в большей степени чем кореное население. В подъезде уже 1/3 иностранных граждан живет

Вася
8 ноя 2019 в 13:28

"Объявленная стоимость активов глобального подразделения Норвежского государственного пенсионного фонда превысила 10 трлн крон (более 1,09 трлн долларов). Об этом свидетельствуют в пятницу данные главной страницы сайта инвестиционного управления Центрального банка Норвегии.

Таким образом, на каждого подданного Норвегии приходится примерно 1,8 млн крон из госфонда (196,4 тыс. долларов). «Отдача от инвестиций в глобальные рынки была так высока, что, можно сказать, мы нашли нефть еще раз», - приводит телеканал Эн-эр-ко слова главы инвестиционного управления ЦБ Норвегии Ингве Слюнгстада."

у нас работяга за всю жизнь меньше зарабатывает чем у них пенсионер получает. Хотя у нас тоже много нефти, но около кормушки только друзья вовы и сам он

Гость
8 ноя 2019 в 13:06

Блин, проверяйте различные клининговые компании.Вы там много интересного увидите.Это и липовые санкнижки, прописку, когда на 6 кв.метрах прописано двадцать человек.Зарплату в конвертах.Да много чего интересного.
Да тот же Хилок, где если внезапно признать туда сотни две росгвардейцев, принесёт кучу сюрпризов для самих силовиков и торгашей.