В загоревшемся частном доме погибли два маленьких ребёнка

В ночь на пятницу, 8 ноября, два маленьких ребёнка погибли в пожаре в Венгеровском районе Новосибирской области.
Пожар в частном двухквартирном доме из бруса на улице Зелёной в деревне Красноярка начался в 22:13, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что пожарные приехали на место в 22:39. К этому времени пламя охватило одну из квартир и всю крышу дома. Справиться с открытым огнём пожарным удалось в 23:04.
— В результате возгорания огнём уничтожена крыша на площади 112 квадратных метров, произошло обрушение по всей площади, квартира
В пресс-службе добавили, что при разборе завалов пожарные нашли двух погибших детей — мальчика 2014 года рождения и девочку 2015 года рождения. Причину пожара сейчас выясняют.
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В июне в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.