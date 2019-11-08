В загоревшемся частном доме погибли два маленьких ребёнка

В ночь на пятницу, 8 ноября, два маленьких ребёнка погибли в пожаре в Венгеровском районе Новосибирской области.



Пожар в частном двухквартирном доме из бруса на улице Зелёной в деревне Красноярка начался в 22:13, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



В ведомстве уточнили, что пожарные приехали на место в 22:39. К этому времени пламя охватило одну из квартир и всю крышу дома. Справиться с открытым огнём пожарным удалось в 23:04.