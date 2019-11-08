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Происшествия

В загоревшемся частном доме погибли два маленьких ребёнка

При разборе завалов пожарные нашли тела 5-летнего мальчика и 4-летней девочки

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Причина пожара пока неизвестна

Причина пожара пока неизвестна

В ночь на пятницу, 8 ноября, два маленьких ребёнка погибли в пожаре в Венгеровском районе Новосибирской области.

Пожар в частном двухквартирном доме из бруса на улице Зелёной в деревне Красноярка начался в 22:13, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что пожарные приехали на место в 22:39. К этому времени пламя охватило одну из квартир и всю крышу дома. Справиться с открытым огнём пожарным удалось в 23:04. 

— В результате возгорания огнём уничтожена крыша на площади 112 квадратных метров, произошло обрушение по всей площади, квартира № 1 уничтожена полностью, — сообщили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что при разборе завалов пожарные нашли двух погибших детей — мальчика 2014 года рождения и девочку 2015 года рождения. Причину пожара сейчас выясняют.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото с места трагедии или можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.

В июне в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.

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КОММЕНТАРИИ (57)

Гость
8 ноя 2019 в 10:19

Вот тут спрашивают, а где были родители?
Некоторые особо ,,умные,, пишут, что бухали.
Могу сказать, что сейчас выжить становиться всё труднее.И особенно в деревне.
Вполне может быть, что отец работает где охранником, с графиком сутки- двое, мать в этой же деревне на каком нибудь хлебзаводике, с графиком день, ночь, 48.
На вопрос, а нафига рожали, раз содержать не могут, отвечу-
А нафига вас родители рожали!?
Ну конечно, у вас же родители работали только днём, получали миллионы и если выходили в ночь, то вы сидели с тремя нянечками, двумя охранниками.Здесь же куда не плюнь, то сплошные миллиардеры, которые директора заводов, начальники чопов.
Все противнее и противнее становится читать местных комментаторов, которые пляшут на костях.Такое ощущение, что здесь одни дегенераты.

8 ноя 2019 в 09:50

Что-то последнее время, портал НГС напоминает новостную ленту криминальной хроники. Может хватит уже негатива?

Академовский
8 ноя 2019 в 10:06

Зато по всем каналам трубим о том что раздаем в многодетные семьи противопожарные датчики, а толку? Пока в удаленные районы "оптимизированные" властями пожарные доедут, такой и результат будет.
Ребят я ни в коем разе не преуменьшаю ваши заслуги, просто работать вам все труднее и труднее...