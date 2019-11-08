Пешеход попал под колёса Mitsubishi возле остановки на Первомайке

Он пояснил что, по предварительным данным, водитель Mitsubishi RVR ехал в сторону улицы Твардовского. На пешеходном переходе под машину попал 27-летний мужчина.

ДТП случилось в 6:51 на улице Одоевского рядом с остановкой «Керченская», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

Сегодня утром водитель Mitsubishi сбил молодого мужчину в Первомайском районе Новосибирска — пешеход получил травмы ног.

— У него травмированы ноги, — сообщил Владислав Савченков, добавив, что более точная информация о состоянии пешехода станет известна позже.

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Накануне вечером ещё одно ДТП с пешеходом случилось на улице Нарымской: водитель Honda Civic сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребёнка увезли в больницу.

