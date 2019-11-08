В Новосибирской области подорожали пиво и сигареты

За последний месяц отечественное пиво подорожало на 6,2% Фото: архив НГС

С начала года инфляция в Новосибирской области достигла 2,5%.

К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сравнив цены в октябре 2019 года и декабре 2018 года.

Сильнее всего за это время подорожали различные услуги: в среднем на 5,7%.

— Цены на продовольственные товары повысились на 1,3%, непродовольственные товары — на 1,9%, — рассказали в службе статистики.

Только за последний месяц цены в Новосибирской области выросли на 0,4% по сравнению с сентябрём. Среди продуктов, например, существенно подорожали свежие помидоры (на 44,4%), бананы (на 17,2%), апельсины (на 9,4%), гречка (на 8,9%), овощные консервы для детского питания (8,2%), натуральный кофе в зёрнах (на 7,5%), маргарин (на 7,2%), отечественное пиво (на 6,2%).



– Вместе с тем снизились цены на фруктовые соки на 9,5%, пшено — на 6,4%, баранину на кости — на 6,1%, чёрный перец горошек — на 4,8%, сахар-песок — на 3,9%, виноградное вино — на 3,7%, пельмени — на 3,5%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 3,1%, шлифованный рис — 2,1%, муку — на 1,3%. После сентябрьского повышения произошло снижение цен на хлебобулочные изделия, — сообщили в Новосибирскстате.

Среди непродовольственных товаров, которые подорожали за последний месяц, аналитики называют в частности газовое моторное топливо (рост на 3,4%), шампунь, зубную пасту, краску для волос, крем для лица (на 2,3%-2,8%), холодильники (на 2,5%), сигареты (на 1,1–1,4%).

В сфере услуг в октябре значительнее всего подорожала сотовая связь.

– Мобильный интернет стал дороже на 36,1%, пакет услуг сотовой связи — на 9%, SMS-сообщение — на 6,9%. Повышение цен отмечено на услуги зарубежного туризма: поездка в Таиланд стала дороже на 1,6%, в Грецию или на экскурсию во Францию — на 1%. Среди прочих услуг повысилась стоимость дополнительных занятий для детей-дошкольников на 7,5%, пересылки простой посылки — на 5,5%, маникюра — на 5%, химчистки — на 2,4%, постановки набоек — на 2,1%, услуг прачечных — на 1,1%, — передали в службе статистики.

