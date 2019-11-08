«Команда в первой половине провалила всю игру»: БК «Новосибирск» проиграл «Уфимцу»

Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл «Уфимцу» из Уфы в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.



Игра проходила в Новосибирске, в Дворце спорта «Север» и завершилась со счётом 59:68 в пользу башкирских баскетболистов (12:15, 15:27, 11:14, 21:12).

— Команда в первой половине провалила всю игру, полностью. Защиту, подбор – у нас не было вообще подборов на чужом щите, не было инициативы и желания. Поэтому трудно что-то говорить сейчас, но, считаю, что скорее всего это моя недоработка. Видимо, не научил ребят быть агрессивными, идти на подбор, бороться, не уступать. Сегодня в первой половине не было желания. В такой ситуации нужно принимать жесткие меры. В четвертой четверти перешли в три задних игрока, начали немного быстрее бегать, но, к сожалению, этого не хватило. Чтобы выигрывать даже у такого соперника нужно играть с самого начала, а не только в концовке матча, — прокомментировал игру главный тренер БК «Новосибирск» Владимир Певнев.

