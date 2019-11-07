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Здоровье

Спасателей-добровольцев в Новосибирске теперь можно вызвать через приложение

В городе открылся центр обучения первой медицинской помощи

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Учебный центр находится на Сибирской, 31

Учебный центр находится на Сибирской, 31

7 ноября в Новосибирске появился второй учебный центр проекта «Спасатель.Рядом» — мобильного приложения по оказанию первой помощи пострадавшим до прибытия скорой. Там будут готовить и аттестовать спасателей-добровольцев. 

— Мобильное приложение «Спасатель.Рядом» — это связующее звено между людьми, которым стало плохо на улице или в общественном месте, и добровольным спасателем, умеющим оказывать первую помощь. <...> Зачастую люди, ставшие свидетелями несчастного случая, не умеют оказывать первую помощь. Проект «Спасатель рядом» позволит очевидцам или самим пострадавшим с помощью мобильного приложения найти поблизости добровольца, обученного и готового к оказанию первой помощи, — говорится на сайте проекта. 

80% занятий в центре&nbsp;— практические

80% занятий в центре — практические

Первый учебный центр проекта открылся в Новосибирске в мае 2019 года, теперь появился второй. Как рассказала корреспонденту НГС представитель «Спасатель.Рядом» Анастасия Шамова, это поможет большему числу людей овладеть знаниями по первой помощи.

— По России, я думаю, это один из сильнейших проектов. Поэтому быть частью этой команды для нас — это очень много значит, это круто. Чем больше людей мы обучим в рамках этой программы, тем, по сути, безопаснее будет пространство каждого из нас. Мы создаем с ребятами волонтерское движение людей, которые готовы помогать просто так, не в рамках своей работы, — поделилась Шамова. 

Она добавила, что одновременно в центре могут заниматься до 15 человек.

Приложение доступно бесплатно

Приложение доступно бесплатно

Чтобы использовать приложение «Спасатель.Рядом», нужно установить его на свой мобильный телефон и нажать кнопку вызова, если вы заметили человека, которому плохо. В этот момент обученные спасатели, установившие аналогичное приложение, получат вызов и смогут прийти на помощь до приезда врачей.

Летом мобильное приложение 2ГИС начало показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в режиме реального времени.

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КОММЕНТАРИИ (6)

с богаткова
7 ноя 2019 в 23:55

давно уже есть подобное приложение у нас в чопе.есть кто-то в опасности достаточно нажать кнопку в мобильном приложении и приедут на помощь чоповцы-добровольцы.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 23:54

Установлю на смартфоны своих подчиненных в ЧОПе это приложение.

Точняк
7 ноя 2019 в 23:56

Все сотрудники нашего ЧОПа установят себе это приложение по приказу директора.
Кроме меня. У Меня нет смартфона. Только рабочая рация.