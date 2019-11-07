Спасателей-добровольцев в Новосибирске теперь можно вызвать через приложение

— Мобильное приложение «Спасатель.Рядом» — это связующее звено между людьми, которым стало плохо на улице или в общественном месте, и добровольным спасателем, умеющим оказывать первую помощь. <...> Зачастую люди, ставшие свидетелями несчастного случая, не умеют оказывать первую помощь. Проект «Спасатель рядом» позволит очевидцам или самим пострадавшим с помощью мобильного приложения найти поблизости добровольца, обученного и готового к оказанию первой помощи, — говорится на сайте проекта.

7 ноября в Новосибирске появился второй учебный центр проекта «Спасатель.Рядом» — мобильного приложения по оказанию первой помощи пострадавшим до прибытия скорой. Там будут готовить и аттестовать спасателей-добровольцев.

Первый учебный центр проекта открылся в Новосибирске в мае 2019 года, теперь появился второй. Как рассказала корреспонденту НГС представитель «Спасатель.Рядом» Анастасия Шамова, это поможет большему числу людей овладеть знаниями по первой помощи.

— По России, я думаю, это один из сильнейших проектов. Поэтому быть частью этой команды для нас — это очень много значит, это круто. Чем больше людей мы обучим в рамках этой программы, тем, по сути, безопаснее будет пространство каждого из нас. Мы создаем с ребятами волонтерское движение людей, которые готовы помогать просто так, не в рамках своей работы, — поделилась Шамова.

Она добавила, что одновременно в центре могут заниматься до 15 человек.