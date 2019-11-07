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Происшествия

«Хонда» сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе — ребенок в больнице

Обстоятельства ДТП выясняются

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Авария произошла в 18:40

Авария произошла в 18:40

Вечером 7 ноября водитель на Honda Civic сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Сейчас ребенок в больнице.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, школьницу сбили примерно в 18:40.

«Водитель 1995 года рождения двигался по улице Нарымской со стороны Лунинцев в сторону площади Трубникова. У дома № 69 по улице 1905 года совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на девочку 8 лет, которая с различными травмами доставлена в больницу», — сообщил Савченков. Он добавил, что обстоятельства ДТП уточняются, а на месте работает экипаж.

По предварительной информации, у девочки ушибы и подозрение на сотрясение мозга. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, знаете пострадавшую или её родственников, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

Сегодня вечером в Кировском районе водитель «Лады» сбил мать с двумя детьми — они перебегали улицу.

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
7 ноя 2019 в 21:13

Жалко водителя, теперь его поди привлекут. Ведь у нас всегда водитель виноват.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 21:12

Дети не смотрят по сторонам, когда переходят дорогу.

бухтелов
7 ноя 2019 в 21:22

У водилы 4 колеса под задницей... Глаза и уши должны быть на ширине плеч... Особенно в темное время на пешеходном переходе!!!