Вечером 7 ноября водитель на Honda Civic сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Сейчас ребенок в больнице.
Как рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, школьницу сбили примерно в 18:40.
«Водитель 1995 года рождения двигался по улице Нарымской со стороны Лунинцев в сторону площади Трубникова. У дома
По предварительной информации, у девочки ушибы и подозрение на сотрясение мозга.
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Сегодня вечером в Кировском районе водитель «Лады» сбил мать с двумя детьми — они перебегали улицу.