«Водитель 1995 года рождения двигался по улице Нарымской со стороны Лунинцев в сторону площади Трубникова. У дома № 69 по улице 1905 года совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на девочку 8 лет, которая с различными травмами доставлена в больницу», — сообщил Савченков. Он добавил, что обстоятельства ДТП уточняются, а на месте работает экипаж.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, школьницу сбили примерно в 18:40.

Вечером 7 ноября водитель на Honda Civic сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Сейчас ребенок в больнице.

По предварительной информации, у девочки ушибы и подозрение на сотрясение мозга.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, знаете пострадавшую или её родственников, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.



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