«У дедушки была гематома на лбу и сломанная рука»: еще одна смерть в пансионате ветеранов труда

Бывший директор подтвердил пьянки проживающих в пансионате ветеранов, но отверг обвинение в денежных поборах со стороны персонала Фото: читательница НГС / Кристина Любарская

После рассказа НГС о загадочной смерти 77-летнего пенсионера в Бердском пансионате ветеранов труда имени Калинина в редакцию обратилась читательница и рассказала о похожем случае. По словам девушки, в сентябре 2018 года при таких же загадочных обстоятельствах умер её 85-летний двоюродный дед Анатолий Гутов.

Гематома на лбу и сломанная рука Пожилой мужчина, не имея супруги и близких родственников, жил в этом заведении много лет. Несмотря на свой возраст, Анатолий Иванович, по заверению внучки, находился в здравом уме и памяти — «был такой живчик». Двоюродная внучка и другие дальние родственники, проживающие в Барабинске, в последний раз приезжали навестить Гутова в мае 2018 года.



— Раньше ездили часто, а последнее время раз в два-три месяца. И вот 1 сентября 2018 года нам звонят и говорят, что дедушка умер. А до этого, мол, долго лежал в больнице. На вопрос, почему об этом сразу не сообщили, нам сказали, что сообщали. Но никаких писем-звонков не было... Когда приехали его хоронить, я оказалась в ужасе: у него была очень большая фиолетовая гематома на лбу, сломанная вывернутая опухшая рука толще обычного раза в два. Выписку с причинами смерти нам не дали — только свидетельство. Сказали, что он полежал в лёгочном отделении бердской больницы, но потом его выписали. А рука была опухшая, возможно, от капельниц, которые ставили в больнице — рассказала двоюродная внучка Анатолия Гутова.

Наталья сообщила, что во время посещений она постоянно встречала пьяных пациентов пансионата. Однажды обнаружила Анатолия Ивановича с разбитым лицом. Он объяснил это тем, что его ударил костылём кто-то из пьяных пенсионеров. Также, вспоминает внучка разговоры со своим дедом, он жаловался на персонал, который якобы забирал деньги.



— Дед говорил мне, что бесполезно прятать деньги: всё вытаскивают. Потом я как-то увидела дырку в полу, говорю: «Может, туда будете складывать?». А мне безногий парень Михаил, который с ними жил, говорит: «У-у-у, Наташа, они в этой дырке в первую очередь смотрят: спрятали мы туда что-то или нет». Я раза четыре покупала дедушке телефоны: всё у них забирали или воровали… — вспомнила Наталья.

При этом родственники не стали обращаться в полицию, девушка объясняет это тем, что доказать всё равно ничего не удастся.

«Я исключаю, чтобы персонал забирал деньги у пенсионеров» Работавший в то время директором пансионата Василий Молодавский подтвердил корреспонденту НГС пьяные загулы пациентов, но категорически отверг обвинения в изъятии у ветеранов денег.

— Запретить им приобретать алкоголь никто не вправе. Есть правила внутреннего распорядка, которые пытались соблюдать: проводились всевозможные профилактические работы, охрана усиливалась на день выдачи пенсии. Всякое могло быть: люди, конечно, выпивали. Но, понимаете, просто даже по закону изъять у них купленный алкоголь не могли — какие основания? Это их собственность, он дееспособный гражданин, проживает в пансионате, там прописан... А чтобы персонал систематически забирал деньги пенсионеров? Это я исключаю. Надо быть каким идиотом, чтобы… Или вообще уже потерять, как говорят, все берега: не видеть ни Бога, ни царя. Даже из чувства страха, что пенсионер может заявить об этом, — прокомментировал бывший директор пансионата.

