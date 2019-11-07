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В Новосибирске прошла демонстрация в честь Дня революции — смотрим в 10 кадрах, как это было

Новосибирские коммунисты прошлись по Красному проспекту в честь 102-й годовщины революции

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Шествие длилось полчаса&nbsp;— колонна стартовала от Дома офицеров и двигалась в сторону центра&nbsp;

Шествие длилось полчаса — колонна стартовала от Дома офицеров и двигалась в сторону центра 

Сегодня вечером, 7 ноября, по центру Новосибирска прошла демонстрация в честь Дня Октябрьской революции. Шествие началось в 17:30 у Дома офицеров и завершилось в 18:00 на площади Ленина — там провели митинг за рост зарплат и пенсий. 

Шествующие шли по аллее Красного проспекта&nbsp;

Шествующие шли по аллее Красного проспекта 

Ранее в мэрии сообщили, что для проведения демонстрации в центре перекроют некоторые дороги. Так, водители не смогли проехать в местах пересечения аллеи Красного проспекта с проезжей частью на участке от улицы Крылова до Ядринцевской и на чётной стороне Красного проспекта от площади Ленина до улицы Ядринцевской.

У многих участников в руках были портреты Сталина и Ленина

У многих участников в руках были портреты Сталина и Ленина

Во главе колонны прошли руководители областного комитета КПРФ, депутаты-коммунисты и Анатолий Локоть

Во главе колонны прошли руководители областного комитета КПРФ, депутаты-коммунисты и Анатолий Локоть

На шествии была и молодежь&nbsp;

На шествии была и молодежь 

Новосибирских коммунистов не испугали ветер и мокрый снег&nbsp;

Новосибирских коммунистов не испугали ветер и мокрый снег 

Шествие закончилось митингом на площади Ленина. Собравшиеся требовали роста зарплат и пенсий&nbsp;

Шествие закончилось митингом на площади Ленина. Собравшиеся требовали роста зарплат и пенсий 

Лозунги на транспарантах говорили о социалистическом будущем России

Лозунги на транспарантах говорили о социалистическом будущем России

На митинге выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть&nbsp;

На митинге выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 

Кроме того, шествие сегодня прошло в Академгородке. Там демонстранты прошли от Морского проспекта к Дому ученых СО РАН, а затем по улице Ильича до Весеннего проезда. 

Как новосибирцы отмечали этот праздник в прошлом году, можно прочитать в нашем репортаже.

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КОММЕНТАРИИ (8)

с богаткова
7 ноя 2019 в 19:48

Репортаж хороший, но возник вопрос. Откуда столько много людей в будний день и в рабочее время? Они что не работают?

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 19:47

Не смог участвовать, т.к. вел переговоры по поводу открытия филиала ЧОПа.

Гость (известный как Точняк)
7 ноя 2019 в 19:48

Всем ЧОПом сегодня шли колонной во главе с директором. Требуем роста зарплат, пенсий, и полномочий для ЧОПа в борьбе за обеспечение безопасности.