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Сегодня вечером, 7 ноября, по центру Новосибирска прошла демонстрация в честь Дня Октябрьской революции. Шествие началось в 17:30 у Дома офицеров и завершилось в 18:00 на площади Ленина — там провели митинг за рост зарплат и пенсий.
Ранее в мэрии сообщили, что для проведения демонстрации в центре перекроют некоторые дороги. Так, водители не смогли проехать в местах пересечения аллеи Красного проспекта с проезжей частью на участке от улицы Крылова до Ядринцевской и на чётной стороне Красного проспекта от площади Ленина до улицы Ядринцевской.
Кроме того, шествие сегодня прошло в Академгородке. Там демонстранты прошли от Морского проспекта к Дому ученых СО РАН, а затем по улице Ильича до Весеннего проезда.
Как новосибирцы отмечали этот праздник в прошлом году, можно прочитать в нашем репортаже.