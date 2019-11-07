Шествие длилось полчаса — колонна стартовала от Дома офицеров и двигалась в сторону центра

Сегодня вечером, 7 ноября, по центру Новосибирска прошла демонстрация в честь Дня Октябрьской революции. Шествие началось в 17:30 у Дома офицеров и завершилось в 18:00 на площади Ленина — там провели митинг за рост зарплат и пенсий.

Ранее в мэрии сообщили, что для проведения демонстрации в центре перекроют некоторые дороги. Так, водители не смогли проехать в местах пересечения аллеи Красного проспекта с проезжей частью на участке от улицы Крылова до Ядринцевской и на чётной стороне Красного проспекта от площади Ленина до улицы Ядринцевской.

У многих участников в руках были портреты Сталина и Ленина

На шествии была и молодежь

Кроме того, шествие сегодня прошло в Академгородке. Там демонстранты прошли от Морского проспекта к Дому ученых СО РАН, а затем по улице Ильича до Весеннего проезда.

Как новосибирцы отмечали этот праздник в прошлом году, можно прочитать в нашем репортаже.

