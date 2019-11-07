В Новосибирске нашли мёртвой ученицу школы Первомайского района

В Новосибирске умерла ученица одной из школ Первомайского района.



— Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней, а также круг её общения, условия проживания. Выполнены все необходимые следственные действия первоначальные на месте происшествия, — прокомментировали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Отец одной из учениц 10 класса сообщил в редакцию, что узнал о происшествии от своей дочери.

— Дочь пришла из школы и рассказала, что покончила самоубийством девочка из 5-го класса. Учитель проговорился и быстро замял эту тему. Подробности не знаю — будем уточнять, — рассказал корреспонденту НГС мужчина.

