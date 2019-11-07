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Происшествия

В Новосибирске нашли мёртвой ученицу школы Первомайского района

По предварительной информации, погибшая училась в пятом классе

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В обстоятельствах смерти девочки разбираются следователи

В обстоятельствах смерти девочки разбираются следователи

В Новосибирске умерла ученица одной из школ Первомайского района.

— Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней, а также круг её общения, условия проживания. Выполнены все необходимые следственные действия первоначальные на месте происшествия, — прокомментировали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Отец одной из учениц 10 класса сообщил в редакцию, что узнал о происшествии от своей дочери.

— Дочь пришла из школы и рассказала, что покончила самоубийством девочка из 5-го класса. Учитель проговорился и быстро замял эту тему. Подробности не знаю — будем уточнять, — рассказал корреспонденту НГС мужчина.

По его словам, он знает только то, что девочка умерла не в школе. По предварительным данным, это произошло вчера.

Подтвердить эту информацию у педагогов корреспонденту НГС не удалось — по телефонам школы трубку никто не взял.

Если вы что-либо знаете об этом происшествии и можете рассказать подробности, напишите или позвоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

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ТЕГИ

смерть школьницы

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
7 ноя 2019 в 19:20

Инфармации ноль как всегда.Зачем тогда вообще новость выпускали?

Худой
7 ноя 2019 в 19:20

Зачем негатив сюда тащить. )
Из соцсетей.
Мы любим позитив. )

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 19:19

Что с ней случилось?