В Новосибирске нашли мёртвой ученицу школы Первомайского района

В Новосибирске умерла ученица одной из школ Первомайского района.
— Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней, а также круг её общения, условия проживания. Выполнены все необходимые следственные действия первоначальные на месте происшествия, — прокомментировали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.
Отец одной из учениц 10 класса сообщил в редакцию, что узнал о происшествии от своей дочери.
— Дочь пришла из школы и рассказала, что покончила самоубийством девочка из 5-го класса. Учитель проговорился и быстро замял эту тему. Подробности не знаю — будем уточнять, — рассказал корреспонденту НГС мужчина.
По его словам, он знает только то, что девочка умерла не в школе. По предварительным данным, это произошло вчера.
Подтвердить эту информацию у педагогов корреспонденту НГС не удалось — по телефонам школы трубку никто не взял.
Если вы что-либо знаете об этом происшествии и можете рассказать подробности, напишите или позвоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.