В Новосибирске собирают базу доноров для кошек и собак: 15 хозяев уже согласны помочь чужим животным

Сейчас фонд тоже помогает владельцам животных искать для них доноров, но это не автоматический процесс Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске готовят к запуску автоматическую базу доноров крови для животных — этим занимается благотворительный фонд «Варежка», который и раньше помогал в поиске доноров. — К нам в фонд довольно часто обращаются люди, которые ищут доноров для своих питомцев. Поскольку мы знакомы со многими приютами и у нас у самих довольно много животных на попечении, к нам обращаются за помощью. Но одно животное не может быть постоянно донором — это в принципе невозможно с точки зрения физиологии, поэтому в какой-то момент мы решили объединить людей, которые хотели бы помогать, — рассказала корреспонденту НГС одна из учредителей благотворительного фонда «Варежка» и владелица котокафе в Академгородке Галина Трощенкова.

По её словам, сейчас база тоже существует, но в довольно примитивном виде. — Просто люди добавлены в обычную беседу в WhatsApp. Когда кто-то просит нас помочь, мы отправляем туда сообщения. По этому же принципу будет построена новая база. Но раньше она была не автоматическая, требовался посредник, человек, который писал бы это сообщение. Соответственно, могло уходить какое-то время: мы могли вовремя не заметить сообщение, которое нам пришло в группе, быть не на связи, когда кто-то звонил. Могли не успеть помочь или помощь была бы не актуальна, — замечает Трощенкова.

Сейчас около 15 владельцев животных оставили заявки, что готовы к тому, что их питомцы станут донорами Фото: Александр Ощепков / НГС

Фонд нашёл программиста, который занялся разработкой базы. Она начнёт работать в автоматическом режиме в течение недели на сайте «Варежки». Сейчас на сайте можно оставить просьбу о донорстве и сообщить о согласии сделать своё животное донором. После запуска просьбы будут приходить напрямую хозяевам потенциальных доноров.

— Ваши данные будут надежно защищены и не будут предоставляться тем, кто отправляет запрос. Вы получите уведомление на электронную почту и в нашем канале Telegram о том, что требуется донор, и сами решите, можете помочь или нет. Если захотите помочь, свяжитесь с хозяином животного по оставленным им контактам, — отмечается на сайте «Варежки».