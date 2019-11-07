«Много желающих было потрогать»: новосибирцы выковали в Крыму огромную карту

Кузнецы из города Оби Лидия и Александр Сорокины вместе с мастерами из других регионов страны выковали солнечные часы в виде карты России.
Арт-объект создавался несколько дней в Крыму в рамках проекта «Время Крыма».
Каждый регион создавал свою часть карты и размещал на неё достопримечательности, которые являются визиткой. Сорокины сделали фрагмент с Новосибирской областью, разместили на нём зоопарк, оперный театр и Бугринский мост. Все объекты сделаны из стали, толщина самого листа — 8 миллиметров.
— Карта — это произведение искусства получилось, созданное практически всей Россией. Чрезвычайно тяжёлая работа была проведена мастерами, потому что каждый сегмент нужно было подогнать на месте друг к другу, чтобы всё сошлось. Много работ наивысшего уровня — присутствовали лучшие кузнецы России. Работы велись до ночи, иногда мы приходили в час, — рассказала корреспонденту НГС Лидия Сорокина.
Она пояснила, что не все представители регионов смогли приехать, поэтому мастерам, которые всё же приехали, пришлось оперативно делать недостающие фрагменты.
— Не было огромного нашего сибирского региона — Красноярского края. И они не предоставили никаких сегментов. Это всё решалось на месте: делался сегмент, ковались ёлки. И у Омской области тоже не получилось присутствовать. Все кузнецы объединились и делали миниатюры. Карта постоянно охранялась, потому что много желающих было подойти и всё потрогать, — добавила Сорокина.
Всего было около 120 кузнецов со своей страны. Создатели мастерской из Новосибирской области хотели не только представить свою работу, но и вступить в гильдию кузнецов России, чтобы иметь возможность обучать специалистов и выступать потом на международном уровне. Их мечта осуществилась.
— Нас отметили учебником лучшего кузнеца России Владимира Маркова с личной подписью. Учебники его уже давно не издаются, их нигде не купить, а те, у кого они есть, их ни за что не продадут никогда. Мы долго о нём мечтали и даже не рассчитывали, что получим его в подарок от гильдии. Последние его 10 учебников были выкуплены и подарены кузнецам, — поделилась Лидия Сорокина.
Ранее НГС описывал историю Лидии и Александра Сорокиных, которые открыли своё дело — мастерскую «Гефест», когда остались без работы: жена поверила в талант мужа и стала генератором идей. Теперь, спустя шесть лет существования их ИП, у них уже есть команда из ещё двух человек. Посмотрите, как выглядит сейчас их мастерская (там даже есть котики).
Сорокины мечтали представить Новосибирскую область на чемпионате-фестивале в Крыму: власти, к которым они обращались, не смогли помочь, поэтому кузнецы сделали работу за свой счёт.
НГС рассказывал о кузнеце из Новосибирска с говорящей фамилией Кузнецов, который стал успешным бизнесменом благодаря Instagram и жене — теперь его ножи покупают в разных уголках мира.