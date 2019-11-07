«Много желающих было потрогать»: новосибирцы выковали в Крыму огромную карту

Так выглядит фрагмент с достопримечательностями Новосибирской области Фото: Ольга Бурлакова

Кузнецы из города Оби Лидия и Александр Сорокины вместе с мастерами из других регионов страны выковали солнечные часы в виде карты России. Арт-объект создавался несколько дней в Крыму в рамках проекта «Время Крыма». Каждый регион создавал свою часть карты и размещал на неё достопримечательности, которые являются визиткой. Сорокины сделали фрагмент с Новосибирской областью, разместили на нём зоопарк, оперный театр и Бугринский мост. Все объекты сделаны из стали, толщина самого листа — 8 миллиметров.

Александр Сорокин шесть лет владеет собственной мастерской Фото: Лидия Сорокина

— Карта — это произведение искусства получилось, созданное практически всей Россией. Чрезвычайно тяжёлая работа была проведена мастерами, потому что каждый сегмент нужно было подогнать на месте друг к другу, чтобы всё сошлось. Много работ наивысшего уровня — присутствовали лучшие кузнецы России. Работы велись до ночи, иногда мы приходили в час, — рассказала корреспонденту НГС Лидия Сорокина. Она пояснила, что не все представители регионов смогли приехать, поэтому мастерам, которые всё же приехали, пришлось оперативно делать недостающие фрагменты.

Так выглядят солнечные часы, которые создавали кузнецы со всей России Фото: Лидия Сорокина

— Не было огромного нашего сибирского региона — Красноярского края. И они не предоставили никаких сегментов. Это всё решалось на месте: делался сегмент, ковались ёлки. И у Омской области тоже не получилось присутствовать. Все кузнецы объединились и делали миниатюры. Карта постоянно охранялась, потому что много желающих было подойти и всё потрогать, — добавила Сорокина. Всего было около 120 кузнецов со своей страны. Создатели мастерской из Новосибирской области хотели не только представить свою работу, но и вступить в гильдию кузнецов России, чтобы иметь возможность обучать специалистов и выступать потом на международном уровне. Их мечта осуществилась.

— Нас отметили учебником лучшего кузнеца России Владимира Маркова с личной подписью. Учебники его уже давно не издаются, их нигде не купить, а те, у кого они есть, их ни за что не продадут никогда. Мы долго о нём мечтали и даже не рассчитывали, что получим его в подарок от гильдии. Последние его 10 учебников были выкуплены и подарены кузнецам, — поделилась Лидия Сорокина. Ранее НГС описывал историю Лидии и Александра Сорокиных, которые открыли своё дело — мастерскую «Гефест», когда остались без работы: жена поверила в талант мужа и стала генератором идей. Теперь, спустя шесть лет существования их ИП, у них уже есть команда из ещё двух человек. Посмотрите, как выглядит сейчас их мастерская (там даже есть котики). Сорокины мечтали представить Новосибирскую область на чемпионате-фестивале в Крыму: власти, к которым они обращались, не смогли помочь, поэтому кузнецы сделали работу за свой счёт. НГС рассказывал о кузнеце из Новосибирска с говорящей фамилией Кузнецов, который стал успешным бизнесменом благодаря Instagram и жене — теперь его ножи покупают в разных уголках мира.