Суд назначил дату первого заседания по делу Ирины Синельниковой, убитой во время продажи «Пежо»

В карточке дела на сайте суда появилась отметка о том, что судебное заседание назначено на 12 ноября. Под суд пойдут двое обвиняемых — Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов. Каждого из них обвиняют в трёх преступлениях — убийстве («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит судья Юна Акимова из постоянного присутствия Кемеровского областного суда в Новокузнецке.

34-летняя бердчанка Ирина Синельникова пропала 11 января — она поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело убитой бердчанки нашли в Кемеровской области.



По версии следствия, к убийству Ирины Синельниковой оказались причастны двое жителей Бердска.

— 11 января текущего года в дневное время под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье, — рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.



Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые задушили продавца машины самодельной удавкой, забрали украшения и документы, а потом на её машине уехали в соседний регион и бросили тело в стороне от дороги.



— Похищенный автомобиль обвиняемые продали за 155 тысяч рублей, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.