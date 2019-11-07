7 ноября четверг
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 5/10
usd 63.59
eur 70.43

Темы

СЕЙЧАС +2°С
Пробки 5/10
usd 63.59
eur 70.43

Все новости

Все новости
Криминал

Суд назначил дату первого заседания по делу Ирины Синельниковой, убитой во время продажи «Пежо»

Ирина Синельникова поехала продавать машину и пропала — позже её тело нашли в соседнем регионе

Поделиться

2 073
17 Обсудить
Ирина Синельникова погибла 11 января — её тело нашли в Кемеровской области

Ирина Синельникова погибла 11 января — её тело нашли в Кемеровской области

Кемеровский областной суд назначил дату первого заседания по делу об убийстве 34-летней бердчанки Ирины Синельниковой, которая погибла в январе при попытке продать Peugeot.

В карточке дела на сайте суда появилась отметка о том, что судебное заседание назначено на 12 ноября. Под суд пойдут двое обвиняемых — Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов. Каждого из них обвиняют в трёх преступлениях — убийстве («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит судья Юна Акимова из постоянного присутствия Кемеровского областного суда в Новокузнецке. 

34-летняя бердчанка Ирина Синельникова пропала 11 января — она поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело убитой бердчанки нашли в Кемеровской области

По версии следствия, к убийству Ирины Синельниковой оказались причастны двое жителей Бердска.

— 11 января текущего года в дневное время под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье, — рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые задушили продавца машины самодельной удавкой, забрали украшения и документы, а потом на её машине уехали в соседний регион и бросили тело в стороне от дороги.

— Похищенный автомобиль обвиняемые продали за 155 тысяч рублей, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

убийство

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 18:30

По двадцаточке обоим.

... И вернуть смертную казнь для всех умышленников!!!

Девушка
7 ноя 2019 в 18:28

В последнее время много таких преступлений. Профилактикой вообще будут заниматься или нет? В ваших прошлых статьях все пестрит советами не ездить одной с наличными. Но почему подобное становится нормой? Я плачу налоги и хочу, что бы было безопасно.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 18:49

Расстрелять к чёрту, сэкономить бюджет и нервы. Эти уже не исправятся, и ещё когорты подобных наплодят.