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Город

В Новосибирске бездомным псам устроили фэшн-съемку

Новосибирский фотограф сделала специальный проект, чтобы помочь животным без хозяев

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В проекте приняли участие четыре собаки из «Первого городского приюта»

В проекте приняли участие четыре собаки из «Первого городского приюта»

Новосибирский фотограф сняла профессиональных моделей с собаками из приюта для модного журнала. Съёмка прошла во дворике на Коммунистической.

— Хотели сделать творческий проект. И пришла идея снять парней с собаками — впечатлились Аленом Делоном, у которого много таких съёмок. Подумали, почему бы не сделать проект социальным и не помочь приюту. Это контент как для нас, так и для приюта, который привлечет точно внимание, потому что таких съемок у нас очень мало, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Евгения Бурило.

Во время съёмок щенок обслюнявил всю куртку модели, но это не помешало им подружиться

Во время съёмок щенок обслюнявил всю куртку модели, но это не помешало им подружиться

В проекте приняли участие четыре собаки из новосибирского «Первого городского приюта»: Барни, Сайра, Фиби и щенок.

— Съёмка должна выйти в онлайн-журнале зарубежном. Журнал HUF Magazine — для фотографов, художников, дизайнеров, моделей, стилистов со всего мира, — объяснила фотограф.

Модели, стилист и визажист участвовали в проекте бесплатно

Модели, стилист и визажист участвовали в проекте бесплатно

— Мы сняли такой, скорее, фэшн. Модели участвовали бесплатно, стилист, визажист. Всех предупредили, что собаки из приюта. Сначала все очень боялись — и собаки, и модели. Это было странно. Боялись как-то навредить собакам. Но потом животные, что было удивительно, наоборот, потянулись к моделям. Они прям прижимались, потому что, наверное, собаки из приюта — они ищут это тепло, — добавила Евгения Бурило.

Модели сначала боялись навредить собакам, но животные быстро расположили их к себе

Модели сначала боялись навредить собакам, но животные быстро расположили их к себе

В будущем фотограф хочет продолжить тему с животными из приютов — но уже в студии

В будущем фотограф хочет продолжить тему с животными из приютов — но уже в студии

— Стилизовали под локацию — немного английская классика. Чуть-чуть вдохновлялись сериалом «Острые козырьки», — объяснила фотограф. — Сейчас есть такой тренд на собак. Мы видим во многих зарубежных журналах, что с ними снимают и на обложки топовых моделей. 

Фотограф и стилист вдохновились сериалом&nbsp;«Острые козырьки»

Фотограф и стилист вдохновились сериалом «Острые козырьки»

Во время съемок произошёл забавный инцидент со щенком.

— Он обслюнявил куртку. Мальчик уже смирился к концу с этим. Но это было очень смешно, — рассказала фотограф.

В начале все участники съёмки были скованы, но потом собаки стали льнуть к моделям и получились красивые фото<br>

В начале все участники съёмки были скованы, но потом собаки стали льнуть к моделям и получились красивые фото

Недавно НГС рассказывал историю 33-летней Екатерины Щербаковой — раньше в Новосибирске её больше знали как популярную модель и дизайнера кожаных аксессуаров, но теперь она содержит собственный приют для животных.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 18:16

Молодцы, сам когда служил на зоне кинологом, то тоже заботился о собаках.

Гость
7 ноя 2019 в 18:18

Лицемеры, лучше бы бездомным людям помогли. Безработным или хотя бы людям с маленькой зарплатой.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 18:16

Совсем одурели....какой журнал, какие фото? Кто журналы покупает то? Бестолковое очередное занятие.