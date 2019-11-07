В Новосибирске бездомным псам устроили фэшн-съемку

Новосибирский фотограф сняла профессиональных моделей с собаками из приюта для модного журнала. Съёмка прошла во дворике на Коммунистической.
— Хотели сделать творческий проект. И пришла идея снять парней с собаками — впечатлились Аленом Делоном, у которого много таких съёмок. Подумали, почему бы не сделать проект социальным и не помочь приюту. Это контент как для нас, так и для приюта, который привлечет точно внимание, потому что таких съемок у нас очень мало, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Евгения Бурило.
В проекте приняли участие четыре собаки из новосибирского «Первого городского приюта»: Барни, Сайра, Фиби и щенок.
— Съёмка должна выйти в онлайн-журнале зарубежном. Журнал HUF Magazine — для фотографов, художников, дизайнеров, моделей, стилистов со всего мира, — объяснила фотограф.
— Мы сняли такой, скорее, фэшн. Модели участвовали бесплатно, стилист, визажист. Всех предупредили, что собаки из приюта. Сначала все очень боялись — и собаки, и модели. Это было странно. Боялись как-то навредить собакам. Но потом животные, что было удивительно, наоборот, потянулись к моделям. Они прям прижимались, потому что, наверное, собаки из приюта — они ищут это тепло, — добавила Евгения Бурило.
— Стилизовали под локацию — немного английская классика. Чуть-чуть вдохновлялись сериалом «Острые козырьки», — объяснила фотограф. — Сейчас есть такой тренд на собак. Мы видим во многих зарубежных журналах, что с ними снимают и на обложки топовых моделей.
Во время съемок произошёл забавный инцидент со щенком.
— Он обслюнявил куртку. Мальчик уже смирился к концу с этим. Но это было очень смешно, — рассказала фотограф.
Недавно НГС рассказывал историю 33-летней Екатерины Щербаковой — раньше в Новосибирске её больше знали как популярную модель и дизайнера кожаных аксессуаров, но теперь она содержит собственный приют для животных.