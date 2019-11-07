В Новосибирске бездомным псам устроили фэшн-съемку

В проекте приняли участие четыре собаки из «Первого городского приюта» Фото: Евгения Бурило

Новосибирский фотограф сняла профессиональных моделей с собаками из приюта для модного журнала. Съёмка прошла во дворике на Коммунистической. — Хотели сделать творческий проект. И пришла идея снять парней с собаками — впечатлились Аленом Делоном, у которого много таких съёмок. Подумали, почему бы не сделать проект социальным и не помочь приюту. Это контент как для нас, так и для приюта, который привлечет точно внимание, потому что таких съемок у нас очень мало, — рассказала корреспонденту НГС фотограф Евгения Бурило.

Во время съёмок щенок обслюнявил всю куртку модели, но это не помешало им подружиться Фото: Евгения Бурило

В проекте приняли участие четыре собаки из новосибирского «Первого городского приюта»: Барни, Сайра, Фиби и щенок. — Съёмка должна выйти в онлайн-журнале зарубежном. Журнал HUF Magazine — для фотографов, художников, дизайнеров, моделей, стилистов со всего мира, — объяснила фотограф.

Модели, стилист и визажист участвовали в проекте бесплатно Фото: Евгения Бурило

— Мы сняли такой, скорее, фэшн. Модели участвовали бесплатно, стилист, визажист. Всех предупредили, что собаки из приюта. Сначала все очень боялись — и собаки, и модели. Это было странно. Боялись как-то навредить собакам. Но потом животные, что было удивительно, наоборот, потянулись к моделям. Они прям прижимались, потому что, наверное, собаки из приюта — они ищут это тепло, — добавила Евгения Бурило.

Модели сначала боялись навредить собакам, но животные быстро расположили их к себе Фото: Евгения Бурило

В будущем фотограф хочет продолжить тему с животными из приютов — но уже в студии Фото: Евгения Бурило

— Стилизовали под локацию — немного английская классика. Чуть-чуть вдохновлялись сериалом «Острые козырьки», — объяснила фотограф. — Сейчас есть такой тренд на собак. Мы видим во многих зарубежных журналах, что с ними снимают и на обложки топовых моделей.

Фотограф и стилист вдохновились сериалом «Острые козырьки» Фото: Евгения Бурило

Во время съемок произошёл забавный инцидент со щенком.

— Он обслюнявил куртку. Мальчик уже смирился к концу с этим. Но это было очень смешно, — рассказала фотограф.

В начале все участники съёмки были скованы, но потом собаки стали льнуть к моделям и получились красивые фото

Фото: Евгения Бурило