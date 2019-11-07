«Родители не знают об опасности»: после прыжков в новосибирском батутном центре дети получили переломы

Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» заработал в Новосибирске в конце лета Фото: 2Gis

Посещение новосибирского спортивно-оздоровительного комплекса «Армада» закончилось для группы детей компрессионными переломами позвоночника. Как сообщила мама одной из пострадавших девочек, из 10 отмечавших там день рождения детей у троих были диагностированы травмы. Рассказываем, как так вышло. «Все дети были подготовлены»

Сам инцидент произошёл в сентябре, однако рассказать об этой истории взрослые решили только сейчас — после того, как им не удалось договориться с руководством центра.

— Мы не сразу обнаружили травмы, оказывается, что у детей с компрессионными переломами позвоночника они не так очевидны, то есть их легко пропустить. Да, дети жаловались на боли, показывали на бок, на спину. Потом мы побывали у врача, у троих детей диагноз подтвердился, — рассказывает НГС Елена Иванова, мама 9-летней девочки, пострадавшей после посещения батутного центра.



Девочка, по словам мамы, была «подготовлена» — занималась гимнастикой и прошла инструктаж от тренера «Армады»:

— Точно нельзя сказать, что моя дочь пострадала от того, что спина слабая, да и нарушений техники безопасности не было — всё проходило под присмотром инструктора. Я хочу, чтобы родители знали, что не только в этом центре можно травму получить, что батуты — это в принципе очень опасно. А еще, что компрессионный перелом так вообще легко пропустить. После инцидента Елена написала отзыв на сервисе Flamp, на который ей ответили представители «Армады»: «По вашему обращению мы провели проверку. Совместно с менеджером батутного центра были отсмотрены записи камер. К работе инструктора, который работал с детьми, нареканий нет. В связи с вашим обращением мы усилим работу по информированию посетителей о потенциальной травмоопасности прыжков на батутах. <…> Сочувствуем вам и желаем детям скорейшего выздоровления».

«Порушились многие планы» Пообщаться с руководством «Армады» удалось Василию — отцу 9-летней именинницы, устроившей праздник в батутном зале. У девочки, как и у дочери Елены, диагностировали компрессионный перелом позвоночника.



— У меня был не один разговор, а целый ряд встреч. Сначала я пообщался с наёмными сотрудниками, у которых нашёл хоть какое-то человеческое понимание этой ситуации. Предложил в мирном порядке вариант компенсации ущерба — они взяли тайм-аут. Потом была встреча с соучредителем «Армады», а затем с самим учредителем. Он вроде как информацию принял, обещал набрать меня через два-три дня и просто исчез. Это было три недели назад, — говорит Василий.

Он отказался называть сумму компенсации, которую потребовал у центра, однако добавил, что это цифры, «соразмерные тому ущербу, который понесли семьи». Еще одно его пожелание — убрать программу посещения батутного зала из пакета услуг центра.

— Многие планы порушились. Сейчас моему ребёнку нельзя сидеть, прыгать, если и передвигаться, то только на такси, лёжа на животе на заднем сиденье. Неудобств куча, и это не считая моральных аспектов. Все дети занимались спортом, а сейчас на два года просто из него выпали, — говорит мужчина.

Согласно медицинским справкам, которые есть в распоряжении редакции НГС, детям противопоказаны занятия, связанные с повышенным травматизмом (прыгать, бегать, ездить на велосипеде), рекомендованы курсы массажа спины (1 курс в 2 месяца), ношение корсета в течение 6 месяцев после травмы, ежедневная ЛФК (дважды в день), а также обучение на дому в ближайшие полгода.



Кроме компенсации отец девочки настаивает на закрытии батутной зоны, но не для тех детей, которые там занимаются спортом, «а для тех, кто идёт по пакету "День рождения"». Что говорят представители «Армады»

В самом центре инцидент помнят, но подчёркивают: всё проходило в соответствии с техникой безопасности.

В «Армаде» расположен экстрим-парк с батутами и складоромом, 25-метровый бассейн, тренажёрный зал и spa-зона Фото: 2GIS

— Батутный спорт является травмоопасным видом спорта. Обычно такое случается у детей из-за того, что у них слабый мышечный корсет, то есть это не перелом в чистом виде. Из-за того, что мышцы напрягаются, они сдавливают позвонок и происходит компрессионный перелом, — объясняют в «Армаде».

После обращения родителей в спортцентре провели внутреннее расследование, в ходе которого нарушений со стороны «Армады» и сотрудников не выявили.

— Был инструктаж по технике безопасности, была разминка... Дети всё время находились под присмотром. Нам, конечно, очень жаль, что так получилось, но нашей вины нет. Всё, что возможно было сделать с нашей стороны, чтобы предотвратить это, мы сделали. Но, к сожалению, это такое печальное стечение обстоятельств, — рассказали в центре.

Сейчас в «Армаде» установлено несколько видов батутов — развлекательные и спортивные. Доступ к последним ограничен, на них занимаются только спортсмены, все остальные посетители допускаются до развлекательных батутов. После инцидента в «Армаде» пересмотрели «подход к посещениям», а именно убрали свободное посещение — все тренировки теперь проводятся с инструктором. Группа пострадавших детей, говорят в администрации спорткомплекса, тоже занималась с инструктором, «дети не были предоставлены сами себе».

— С одним из родителей мы встречались, мы ему показали видео с камер наблюдения, и он подтвердил, что дети брошены не были, был инструктаж. И в той части у него никаких претензий к комплексу нет, — говорят в «Армаде».

На входе в экстрим-парк висят информационные объявления о том, насколько травмоопасны батуты, а также просьбы перед их посещением проконсультироваться с врачом, поскольку «не всем детям можно заниматься таким спортом». Тем не менее вход в батутную зону «Армады» разрешён посетителям с четырёх лет.

