Достаём шубы: в Новосибирскую область идут 20-градусные морозы

Синоптики рассказали о том, что в конце недели в Новосибирской области резко похолодает: после плюсовых температур ударят 20-градусные морозы. Самым холодным днём станет воскресенье.
Сегодня, 8 ноября, будет ещё тепло
Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в регионе будет ветрено до +2…+7 градусов. В Новосибирске воздух прогреется до +4 градусов. При этом и в городе, и в области пройдёт дождь с мокрым снегом.
— Сейчас установился зональный перенос воздушных масс в атмосфере. Гигантская тропосферная высотная фронтальная зона протянулась от берегов Атлантики через всю Сибирь до Тихого океана, и в этом зональном потоке несутся с запада на восток волновые циклонические возмущения, атмосферные фронты. Ждём с этим процессом осадки, усиление ветра в порывах до 23 метров в секунду, гололёдные явления, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В субботу, 9 ноября, температура в регионе начнёт понижаться
— Будет проходить холодный фронт циклона, который идёт по северу Западной Сибири, и осадки уже перейдут из фазы мокрого в фазу достаточно твёрдого снега с порывистым ветром силой до 22 метров в секунду. Возможны метели, и произойдёт довольно существенное похолодание, — передал Ренад Ягудин.
По его словам, как ночью, так и днём в субботу в Новосибирской области будет –3…–8 градусов, местами ожидается до –14. В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, температура в эти сутки будет в среднем на уровне –4…–6 градусов, но в течение дня она начнёт падать.
Воскресенье, 10 ноября, будет ещё холоднее, чем суббота
— К нам зайдёт холодный антициклон — область высокого атмосферного давления, осадки прекратятся, ветер ослабеет. Не исключено формирование гололедицы на дорогах, — сообщил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра.
По его словам, в воскресенье ночью по области будет –10…–15 градусов, местами возможны 20-градусные морозы. Днём синоптики прогнозируют –7…–12 градусов, на севере региона — до –17. В Новосибирске, согласно данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, ночная температура будет на уровне –11…–13 градусов, в пригороде она понизится до –15…–17. Днём в городе ожидается –9…–11.
На прошлой неделе в Новосибирске второй раз за год зацвела жимолость, а на кустах сирени снова начали распускаться листья. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.