Достаём шубы: в Новосибирскую область идут 20-градусные морозы

К концу недели температура в Новосибирске понизится до –13 градусов, а по области — до –20

Синоптики рассказали о том, что в конце недели в Новосибирской области резко похолодает: после плюсовых температур ударят 20-градусные морозы. Самым холодным днём станет воскресенье.



Сегодня, 8 ноября, будет ещё тепло

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в регионе будет ветрено до +2…+7 градусов. В Новосибирске воздух прогреется до +4 градусов. При этом и в городе, и в области пройдёт дождь с мокрым снегом.



— Сейчас установился зональный перенос воздушных масс в атмосфере. Гигантская тропосферная высотная фронтальная зона протянулась от берегов Атлантики через всю Сибирь до Тихого океана, и в этом зональном потоке несутся с запада на восток волновые циклонические возмущения, атмосферные фронты. Ждём с этим процессом осадки, усиление ветра в порывах до 23 метров в секунду, гололёдные явления, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

