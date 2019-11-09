«Там творилась настоящая вакханалия»: зоозащитники вновь обвиняют Центр по проблемам домашних животных

Животным ставят бирки без анестезии, что для них очень болезненно Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские зоозащитники обвинили Центр по проблемам домашних животных в том, что те ставят собакам бирки без анестезии и не проводят стерилизацию перед тем, как выпустить их на улицу. Недавно директора НЦПДЖ сняли с должности, новый пока не назначен, поэтому кому предъявлять претензии — активисты не понимают.

В чём обвиняют центр — У нас прошла информация, что они (Новосибирский центр по проблемам домашних животных) начали бирковать животных. Мы увидели на сайте госзакупок, что был объявлен тендер на покупку 200 электронных бирок. Соответственно, спросили по электронной почте, кто принимает решение и для каких целей куплены бирки. Ответили: бирки приобретены с целью мечения животных для дальнейшего их выпуска в среду обитания, — рассказывает зоозащитница Светлана Слесарева. — По регламентам, эту бирку положено ставить во время стерилизации. Она означает, что животное прошло вакцинацию от бешенства, обработку от паразитов, а также стерилизовано/кастрировано.



По её словам, сегодня животные в центре помечены бирками, но должные процедуры они не прошли:

— У них нет условий, чтобы проводить эти операции, у них не оборудован стационар по послеоперационной передержке этих животных. Соответственно, тендера на оказание этих услуг какой-то сторонней организацией ещё не было. Нам удалось выяснить одно: договор сейчас практически доработан. Разумеется, созывались ловцы, которые этих собак к врачу подводили, ветеринарный врач прокалывал им уши и ставил бирки. Для чего — непонятно. У нас нет гарантии, что эти биркованные собаки, которые не стерилизованные, не кастрированные, не будут завтра выпущены в среду обитания. Именно этого мы боимся. Она объяснила, что бирка ставится одновременно с проведением всех процедур под наркозом, чтобы не мучить животное. Сейчас, по её словам, это делают без наркоза. — Складывается впечатление, что центр создает видимость бурной деятельности, — считает Светлана Слесарева.

Руководителя пока не нашли О ситуации в Центре по проблемам домашних животных рассказала на своей странице в Facebook депутат горсовета Наталья Пинус.

— 5 ноября в центре приступили к установке бирок без наркоза нестерилизованным животным... Там творилась настоящая вакханалия, — рассказывает она со ссылкой на зоозащитников.

Ситуация в Центре по проблемам домашних животных, по словам Натальи Пинус, не меняется. Нового руководителя пока не назначили, хотя в сентябре на заседании комиссии по городскому хозяйству это вопрос обсуждался и начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев говорил о том, что будет проводиться конкурс на должность нового директора. Что говорят в самом центре Замдиректора центра по проблемам домашних животных Виталий Гришаев подтвердил информацию, что животным ставят бирки. Он объяснил, что это делается для того, чтобы собак было легче идентифицировать, так как они очень похожи и находятся в одном вольере. — Ставят в ухо под местной анестезией. Специальный аппликатор, два вида игл — тонкая и толстая, мы пользуемся только тонкой. Процедура происходит мгновенно. Перед тем, как ставить, проводится медосмотр животного, после этого выбривается шерсть на ухе, где будут ставить чип, проводится местная анестезия спреем. Далее обрабатываются места прокалывания, на следующий день контрольный осмотр и обработка антибактериологической присыпкой, — рассказывает он.

