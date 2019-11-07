Новосибирцы начали разбивать «Лексусы» и «Лэнд Крузеры», чтобы заработать миллионы рублей

В Новосибирске мошенники стали чаще инсценировать крупные ДТП с дорогостоящими внедорожниками — и всё ради получения полной страховой выплаты по каско по риску полной утраты авто (тотальный ущерб, TOTAL, «тоталь»). По данным компания «АльфаСтрахование», махинации проворачивают с популярными моделями Lexus и Toyota Land Cruiser, которые стоят несколько миллионов рублей.
— Мошенники наносят повреждения дорогостоящим элементам для превышения стоимости ремонта (на общую сумму более 70% от стоимости). При рассмотрении такого «тотального» ущерба не может быть принято решение о ремонте — только денежная выплата, — объяснили в компании.
Заявителю выплачивают либо полный размер страхового покрытия (тогда годные остатки машины передаются в страховую компанию), либо сумму за вычетом годных остатков (машина остается у потерпевшего).
Последний вариант более интересен для мошенников — впоследствии они ремонтируют машины дешевыми дубликатными и контрактными запчастями, а затем выставляют их на продажу. По всем таким выявленным случаям страховщики обращаются в полицию, где возбуждают уголовные дела.
В Новосибирске фиксируются и мошенничества, связанные с автоподставами — недавно полицейские задержали двух злоумышленников, которые инсценировали ДТП и требовали с другого водителя 2 миллиона.
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