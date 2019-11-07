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Авто

Новосибирцы начали разбивать «Лексусы» и «Лэнд Крузеры», чтобы заработать миллионы рублей

Мошенники получают страховую выплату, затем дёшево чинят авто и выставляют его на продажу

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Внедорожники&nbsp;Lexus используют для получения страховых выплат

Внедорожники Lexus используют для получения страховых выплат

В Новосибирске мошенники стали чаще инсценировать крупные ДТП с дорогостоящими внедорожниками — и всё ради получения полной страховой выплаты по каско по риску полной утраты авто (тотальный ущерб, TOTAL, «тоталь»). По данным компания «АльфаСтрахование», махинации проворачивают с популярными моделями Lexus и Toyota Land Cruiser, которые стоят несколько миллионов рублей. 

— Мошенники наносят повреждения дорогостоящим элементам для превышения стоимости ремонта (на общую сумму более 70% от стоимости). При рассмотрении такого «тотального» ущерба не может быть принято решение о ремонте — только денежная выплата, — объяснили в компании. 

Заявителю выплачивают либо полный размер страхового покрытия (тогда годные остатки машины передаются в страховую компанию), либо сумму за вычетом годных остатков (машина остается у потерпевшего). 

Последний вариант более интересен для мошенников — впоследствии они ремонтируют машины дешевыми дубликатными и контрактными запчастями, а затем выставляют их на продажу. По всем таким выявленным случаям страховщики обращаются в полицию, где возбуждают уголовные дела. 

В Новосибирске фиксируются и мошенничества, связанные с автоподставами — недавно полицейские задержали двух злоумышленников, которые инсценировали ДТП и требовали с другого водителя 2 миллиона.

Вы лично столкнулись с такими мошенниками? Расскажите свою историю НГС по Viber, Telegram, WhatsApp 8-982-781-74-07.

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КаскоToyota Land CruiserLexus

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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
7 ноя 2019 в 22:48

мошенников много...на зоне служил поэтому знаю о чем говорю.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 22:47

У меня Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в.

7 ноя 2019 в 22:51

1. Машину нужно покупать в автосалоне.
2. Машину "с рук" (любую) нужно покупать не дороже 100 000 рублей.
Все ясно.