Новосибирцы начали разбивать «Лексусы» и «Лэнд Крузеры», чтобы заработать миллионы рублей

В Новосибирске мошенники стали чаще инсценировать крупные ДТП с дорогостоящими внедорожниками — и всё ради получения полной страховой выплаты по каско по риску полной утраты авто (тотальный ущерб, TOTAL, «тоталь»). По данным компания «АльфаСтрахование», махинации проворачивают с популярными моделями Lexus и Toyota Land Cruiser, которые стоят несколько миллионов рублей.



— Мошенники наносят повреждения дорогостоящим элементам для превышения стоимости ремонта (на общую сумму более 70% от стоимости). При рассмотрении такого «тотального» ущерба не может быть принято решение о ремонте — только денежная выплата, — объяснили в компании.