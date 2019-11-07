Тысячи людей собрались посмотреть, как зажигают Вечный огонь на Монументе Славы. Как это было

Вечный огонь на Монументе Славы снова горит. Пламя для него привезли из Москвы. Посмотреть на церемонию зажжения собрались тысячи горожан.
Вечный огонь был погашен, пока в сквере шел капитальный ремонт. Пост
Накануне, 6 ноября, пламя в специальной переносной лампаде зажгли в Москве на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Сегодня лампаду погрузили на БТР и провезли по новосибирским улицам к скверу Славы.
В самом парке к началу церемонии собрались несколько тысяч горожан. Некоторых привезли организованно (на улицах поблизости можно было заметить вереницы автобусов), но большинство явно пришли сами, чтобы увидеть торжественное событие собственными глазами.
В начале первого на улице Станиславского появился долгожданный БТР. Чтобы он смог развернуться и подъехать к тротуару, полиция ненадолго перекрыла движение транспорта. Из боевой машины вышли три молодых офицера в парадной форме и открыли боковой люк. Там стояла горящая лампада.
Двое офицеров взяли лампаду, третий — потушенный пока факел. Некоторое время бойцы стояли под прицелом фотокамер и смартфонов. Потом торжественная процессия приготовилась двинуться дальше, к Вечному огню.
— Так, вы блогер? Отойдите, пожалуйста, освободите проход, — сердито сказала девушка в красном молодому человеку, который безмятежно стоял со своим телефоном прямо перед офицерами с лампадой, явно никуда не собираясь двигаться.
Толпа раздвинулась, и бойцы торжественным шагом двинулись вперёд.
Зажечь огонь вместе с военными доверили подростку Никите Завалишину. Этой зимой он, рискую жизнью, вытащил из горящего дома своего парализованного дедушку.
В толпе раздались неуверенные аплодисменты — было видно, что люди не вполне понимают, уместна ли такая форма выражения чувств в этом конкретном случае. Голос из громкоговорителей объявил о начале митинга. И почти сразу же люди начали расходиться. Тем более что речи выступавших на митинге высокопоставленных чиновников и депутатов были в любом случае слышны издалека.
Монумент Славы построили в Новосибирске в 1967 году. Его возведение сопровождала почти детективная история. Проект монумента не утвердили в Москве, но местные власти приняли решение строить его на свой страх и риск. Для этого пришлось пойти по новосибирским предприятиям, которые из своих фондов выделили кто металл, кто цемент.
В итоге получился мемориальный комплекс, не похожий на многие стандартные памятники того времени. Основным элементом стала не фигура солдата (стоящего на страже или рвущегося в бой), как обычно, а скорбящей женщины. Почти треть новосибирцев, ушедших на фронт (более 180 тысяч), не вернулись с войны.