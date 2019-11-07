Тысячи людей собрались посмотреть, как зажигают Вечный огонь на Монументе Славы. Как это было

Из Москвы пламя привезли в специальной лампаде Фото: Стас Соколов

Вечный огонь на Монументе Славы снова горит. Пламя для него привезли из Москвы. Посмотреть на церемонию зажжения собрались тысячи горожан.



БТР с лампадой проследовал от Новосибирского авиационного завода (завод имени Чкалова) до сквера Славы Фото: Густаво Веласкес

Вечный огонь был погашен, пока в сквере шел капитальный ремонт. Пост № 1 (почётный караул, в котором стоят школьники) даже временно перенесли к памятнику Александру Покрышкину на площади Карла Маркса. Восстановление привычной работы Вечного огня городские власти решили превратить в небольшое шоу.

На площади перед монументом собрались несколько тысяч человек Фото: Александр Ощепков

Накануне, 6 ноября, пламя в специальной переносной лампаде зажгли в Москве на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Сегодня лампаду погрузили на БТР и провезли по новосибирским улицам к скверу Славы.

БТР, на котором привезли пламя для Вечного огня Фото: Александр Ощепков

В самом парке к началу церемонии собрались несколько тысяч горожан. Некоторых привезли организованно (на улицах поблизости можно было заметить вереницы автобусов), но большинство явно пришли сами, чтобы увидеть торжественное событие собственными глазами.

Посмотреть на церемонию собрались самые разные люди Фото: Александр Ощепков

В начале первого на улице Станиславского появился долгожданный БТР. Чтобы он смог развернуться и подъехать к тротуару, полиция ненадолго перекрыла движение транспорта. Из боевой машины вышли три молодых офицера в парадной форме и открыли боковой люк. Там стояла горящая лампада.



Фото: Александр Ощепков

Двое офицеров взяли лампаду, третий — потушенный пока факел. Некоторое время бойцы стояли под прицелом фотокамер и смартфонов. Потом торжественная процессия приготовилась двинуться дальше, к Вечному огню.



Офицеры торжественно пронесли лампаду через площадь перед монументом Фото: Александр Ощепков

— Так, вы блогер? Отойдите, пожалуйста, освободите проход, — сердито сказала девушка в красном молодому человеку, который безмятежно стоял со своим телефоном прямо перед офицерами с лампадой, явно никуда не собираясь двигаться.

Толпа раздвинулась, и бойцы торжественным шагом двинулись вперёд.



Право зажечь Вечный огонь доверили подростку-герою Никите Завалишину Фото: Александр Ощепков

Зажечь огонь вместе с военными доверили подростку Никите Завалишину. Этой зимой он, рискую жизнью, вытащил из горящего дома своего парализованного дедушку.



Фото: Александр Ощепков

В толпе раздались неуверенные аплодисменты — было видно, что люди не вполне понимают, уместна ли такая форма выражения чувств в этом конкретном случае. Голос из громкоговорителей объявил о начале митинга. И почти сразу же люди начали расходиться. Тем более что речи выступавших на митинге высокопоставленных чиновников и депутатов были в любом случае слышны издалека.



Фото: Александр Ощепков

Монумент Славы построили в Новосибирске в 1967 году. Его возведение сопровождала почти детективная история. Проект монумента не утвердили в Москве, но местные власти приняли решение строить его на свой страх и риск. Для этого пришлось пойти по новосибирским предприятиям, которые из своих фондов выделили кто металл, кто цемент.

Во время Великой Отечественной войны погибли, умерли от ран или пропали без вести больше 180 тысяч жителей Новосибирска Фото: Стас Соколов