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В Новосибирске закрылся один из крупнейших кинотеатров

«Люксор» перестал работать с 7 ноября

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7 ноября кинотеатр не открылся, а на сайте «Люксора» не указано ни одного сеанса на ближайшие дни

7 ноября кинотеатр не открылся, а на сайте «Люксора» не указано ни одного сеанса на ближайшие дни

Кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрыт с 7 ноября — сообщение об этом появилось в официальной группе кинотеатра «ВКонтакте».

Управляющая кинотеатром Елена Дмитриева отказалась прокомментировать закрытие кинотеатра. По информации источников НГС, знакомых с ситуацией, управляющая компания ТРЦ «Галерея Новосибирск» АО «ТПС Недвижимость» в одностороннем порядке расторгла с «Люксором» договор аренды. Корреспондент НГС направила в компанию запрос с просьбой прокомментировать информацию, но к моменту публикации ответ ещё не был получен.

По данным «Контур.Фокус», счета московской компании «Аврора-Н», которая работала в Новосибирске под брендом сети кинотеатров «Люксор», заблокированы, а доли совладельцев, Эльчина Сафарова и кипрских компаний «Спрадлин Лимитед» и «Клейнер Лимитед», находятся в залоге.

Кипрские компании, в частности, владеют и ООО «Кинолюкс», которое сейчас проходит через процедуру банкротства — им управлял нынешний директор новосибирского «Люксора» Дмитрий Шмулевич. В сентябре «Аврора-Н» тоже получила иск о банкротстве от индивидуального предпринимателя Евгения Фролова, первое заседание суда по нему назначено на 13 ноября. По исполнительным производствам с компании в 2019 году взыскивают более 10 миллионов рублей.

Согласно материалам Арбитражного суда, в сентябре «Аврора-Н» также проиграла дело по иску кипрской компании «Самара Лимитед» на сумму почти в 3 миллиона долларов США. Суд принял решение передать компании в счёт погашения долга оборудование, установленное в кинотеатре в Новосибирске. Это решение «Аврора-Н» оспорила, разбирательство ещё не завершено.

Летом «Люксор» закрыли на сутки — тогда управляющая кинотеатром объяснила закрытие техническими причинами.

Кинотеатр сети работал в Новосибирске с 2015 года. В нём было 10 залов, рассчитанных на 1600 зрителей. В 2017 году здесь за месяц до всероссийской премьеры показали скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда»: из-за большого интереса к фильму его показали одновременно сразу в четырёх залах.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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7 ноя 2019 в 14:53

Ни разу там не был. Потому что в таких рыгаловках не посмотреть нормально фильм. Пьющие и жующие персонажи во время фильма хихи ха ха да селфи делают на фоне пачки чипсов.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 14:49

Смотрю кино в своем особняке в Плотниково, у меня там свой кинотеатр.

с богаткова
7 ноя 2019 в 14:49

Хожу исключительно в НОВАТ, другие театры не интересуют.