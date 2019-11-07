В Новосибирске закрылся один из крупнейших кинотеатров

7 ноября кинотеатр не открылся, а на сайте «Люксора» не указано ни одного сеанса на ближайшие дни

Управляющая кинотеатром Елена Дмитриева отказалась прокомментировать закрытие кинотеатра. По информации источников НГС, знакомых с ситуацией, управляющая компания ТРЦ «Галерея Новосибирск» АО «ТПС Недвижимость» в одностороннем порядке расторгла с «Люксором» договор аренды. Корреспондент НГС направила в компанию запрос с просьбой прокомментировать информацию, но к моменту публикации ответ ещё не был получен.

Кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрыт с 7 ноября — сообщение об этом появилось в официальной группе кинотеатра «ВКонтакте».

По данным «Контур.Фокус», счета московской компании «Аврора-Н», которая работала в Новосибирске под брендом сети кинотеатров «Люксор», заблокированы, а доли совладельцев, Эльчина Сафарова и кипрских компаний «Спрадлин Лимитед» и «Клейнер Лимитед», находятся в залоге.



Кипрские компании, в частности, владеют и ООО «Кинолюкс», которое сейчас проходит через процедуру банкротства — им управлял нынешний директор новосибирского «Люксора» Дмитрий Шмулевич. В сентябре «Аврора-Н» тоже получила иск о банкротстве от индивидуального предпринимателя Евгения Фролова, первое заседание суда по нему назначено на 13 ноября. По исполнительным производствам с компании в 2019 году взыскивают более 10 миллионов рублей.



Согласно материалам Арбитражного суда, в сентябре «Аврора-Н» также проиграла дело по иску кипрской компании «Самара Лимитед» на сумму почти в 3 миллиона долларов США. Суд принял решение передать компании в счёт погашения долга оборудование, установленное в кинотеатре в Новосибирске. Это решение «Аврора-Н» оспорила, разбирательство ещё не завершено.

