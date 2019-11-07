«Под ногами разрушилась ступенька»: жительница Новосибирска получила травму в переходе

— Я хотела пройти через подземный переход, у меня под ногами разрушилась ступенька и я упала вниз. Я получила травму. Вызвала полицию на место происшествия, — рассказала НГС пострадавшая Марина Амбросимова. — Этот переход вообще следовало бы закрыть, там везде металлические прутья торчат и ведутся ремонтные работы.

Жительница Новосибирска получила травму, когда спускалась по лестнице пешеходного перехода на пересечении улиц Горького и Красного проспекта, на стороне Первомайского сквера — полиция начала проверку.

Кроме полиции она вызвала скорую помощь.



— Сейчас я возвращаюсь из травмпункта. У меня растяжение голеностопа. Ничего страшного не произошло и отлично, через какое-то время я буду вполне здоровым человеком. Но просто я должна была идти в тот момент с детьми. Могло всё что угодно произойти. На моём месте мог оказаться пожилой человек или беременная женщина. Тогда последствия были бы другими.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что было заявление по поводу травмы на лестнице. Сейчас по этому случаю началась проверка.

Марина Амбросимова не исключила, что будет добиваться компенсации за свою травму и испорченную обувь.

НГС также отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

В конце августа семья новосибирцев отсудила у управляющей компании «ЖЭУ-4» компенсацию из-за сломанной ключицы ребёнка — он упал в подъезде, проскользнув в дырку между прутьями лестничных перил.