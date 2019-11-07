В Новосибирск прилетели спасаться от холода маленькие серые птицы с красными шапочками

В Новосибирск на зимовку прилетели чечётки — маленькие серые птички с красными шапочками.

Первых чечёток новосибирцы заметили в городе в начале этой недели, 5 ноября.

«Чечётки прилетели. Берёзы дали в этом году богатый урожай, и, похоже, эта зима, в отличие от прошлой, будет весьма птичьей», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» новосибирский бёрдвотчер Константин Романов.



Как пояснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, летом чечётки в Новосибирской области не встречаются — они гнездятся немного севернее, в лесных зонах и в лесотундре на территории Красноярского края, Тюменской и Томской областей. Но с осени до апреля чечёток можно увидеть и в окрестностях Новосибирска: часть птиц прилетает сюда на зимовку сразу по нескольким причинам.