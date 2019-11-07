Водителя автобуса обязали выплатить 1,5 миллиона семье задавленного мальчика- велосипедиста

Водитель автобуса получил срок в колонии-поселении за гибель подростка, который ехал через дорогу на велосипеде — приговор в законную силу ещё не вступил

Обвинительный приговор по этому уголовному делу вынес Калининский районный суд. Он назначил 49-летнему водителю наказание в виде трёх лет колонии-поселения и ещё на два года лишил его права управления транспортом, сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.

Сегодня, 7 ноября, в Новосибирске завершился суд над водителем автобуса № 34 Евгением Аксёновым, который прошлой осенью насмерть сбил 11-летнего велосипедиста на улице Объединения.

По её данным, водитель автобуса также должен будет выплатить семье погибшего 11-летнего мальчика компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. До того, как приговор вступит в законную силу, осуждённый останется под подпиской о невыезде.

ДТП с участием автобуса № 34 , из-за которого Евгений Аксёнов оказался на скамье подсудимых, случилось днём 28 сентября 2018 года.



— В ходе следствия установлено, что водитель пассажирского автобуса «Нефаз» следовал согласно маршруту по улице Объединения в сторону улицы Столетова. На остановке общественного транспорта «Дунаевского» водитель остановил автобус вне обозначенного места, перегородив нерегулируемый пешеходный переход. Перед началом движения мужчина, не убедившись в безопасности манёвра, стал перестраиваться в крайнюю левую полосу, вследствие чего допустил наезд на велосипедиста, который пытался объехать автобус спереди, — сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



В полиции уточнили, что после ДТП подросток умер в машине скорой помощи. Также следователи выяснили, что, вопреки действующему запрету, на нижнюю часть ветрового стекла автобуса была нанесена непрозрачная плёнка, которая ограничивала водителю обзор.