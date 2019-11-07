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Криминал

Водителя автобуса обязали выплатить 1,5 миллиона семье задавленного мальчика- велосипедиста

Трагическое ДТП случилось прошлой осенью на остановке «Дунаевского»

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Водитель автобуса получил срок в колонии-поселении за гибель подростка, который ехал через дорогу на велосипеде — приговор в законную силу ещё не вступил

Водитель автобуса получил срок в колонии-поселении за гибель подростка, который ехал через дорогу на велосипеде — приговор в законную силу ещё не вступил

Сегодня, 7 ноября, в Новосибирске завершился суд над водителем автобуса № 34 Евгением Аксёновым, который прошлой осенью насмерть сбил 11-летнего велосипедиста на улице Объединения.

Обвинительный приговор по этому уголовному делу вынес Калининский районный суд. Он назначил 49-летнему водителю наказание в виде трёх лет колонии-поселения и ещё на два года лишил его права управления транспортом, сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.

По её данным, водитель автобуса также должен будет выплатить семье погибшего 11-летнего мальчика компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. До того, как приговор вступит в законную силу, осуждённый останется под подпиской о невыезде.

ДТП с участием автобуса № 34, из-за которого Евгений Аксёнов оказался на скамье подсудимых, случилось днём 28 сентября 2018 года

— В ходе следствия установлено, что водитель пассажирского автобуса «Нефаз» следовал согласно маршруту по улице Объединения в сторону улицы Столетова. На остановке общественного транспорта «Дунаевского» водитель остановил автобус вне обозначенного места, перегородив нерегулируемый пешеходный переход. Перед началом движения мужчина, не убедившись в безопасности манёвра, стал перестраиваться в крайнюю левую полосу, вследствие чего допустил наезд на велосипедиста, который пытался объехать автобус спереди, — сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В полиции уточнили, что после ДТП подросток умер в машине скорой помощи. Также следователи выяснили, что, вопреки действующему запрету, на нижнюю часть ветрового стекла автобуса была нанесена непрозрачная плёнка, которая ограничивала водителю обзор. 

Судили водителя автобуса по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». 

На этой неделе в Новосибирске также завершился суд над водителем троллейбуса Надеждой Захаровой, которая задавила вышедшую из салона пассажирку на Красном проспекте. За гибель 18-летней девушки подсудимая получила реальный срок.

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ДТП с велосипедистомКалининский районный судобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (16)

бабушка
7 ноя 2019 в 14:34

О времена, о нравы. Даже на смерти ребенка хотят заработать. Но никакие миллионы не вернут утрату.

7 ноя 2019 в 14:42

А что делал 11-ти летний мальчик в левой полосе, объезжая автобус? В 11 лет на дороги выезжать вообще то запрещено. Только с 14-ти. Видимо родители со связями в судебной системе.
Абсолютно неправовое решение, идущее вразрез с постановлениями ВС.

7 ноя 2019 в 14:40

Интересная страна. Одно ТС1 допустило столкновение с другим ТС2, которое двигалось ПОПЕРЁК проезжей части, и виновным признали ТС1!! Чё, серъёзно?! Адвокаты и судьи - НЕУЧИ!! Какой ПОЗОР!!!