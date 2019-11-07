Водителя автобуса обязали выплатить 1,5 миллиона семье задавленного мальчика- велосипедиста

Сегодня, 7 ноября, в Новосибирске завершился суд над водителем автобуса
Обвинительный приговор по этому уголовному делу вынес Калининский районный суд. Он назначил 49-летнему водителю наказание в виде трёх лет колонии-поселения и ещё на два года лишил его права управления транспортом, сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.
По её данным, водитель автобуса также должен будет выплатить семье погибшего 11-летнего мальчика компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. До того, как приговор вступит в законную силу, осуждённый останется под подпиской о невыезде.
ДТП с участием автобуса
— В ходе следствия установлено, что водитель пассажирского автобуса «Нефаз» следовал согласно маршруту по улице Объединения в сторону улицы Столетова. На остановке общественного транспорта «Дунаевского» водитель остановил автобус вне обозначенного места, перегородив нерегулируемый пешеходный переход. Перед началом движения мужчина, не убедившись в безопасности манёвра, стал перестраиваться в крайнюю левую полосу, вследствие чего допустил наезд на велосипедиста, который пытался объехать автобус спереди, — сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В полиции уточнили, что после ДТП подросток умер в машине скорой помощи. Также следователи выяснили, что, вопреки действующему запрету, на нижнюю часть ветрового стекла автобуса была нанесена непрозрачная плёнка, которая ограничивала водителю обзор.
Судили водителя автобуса по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На этой неделе в Новосибирске также завершился суд над водителем троллейбуса Надеждой Захаровой, которая задавила вышедшую из салона пассажирку на Красном проспекте. За гибель 18-летней девушки подсудимая получила реальный срок.