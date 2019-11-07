В Новосибирске силовики ворвались в «Торговый город Левобережный»

Сегодня, 7 ноября, около часа назад силовики оцепили «Торговый город Левобережный» — они проверяют документы у работников магазинов.

— Проводится плановый рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве обещали чуть позже предоставить информацию о результатах рейда.

Если вы стали очевидцем рейда, то присылайте фото и видео в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

