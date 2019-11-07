7 ноября четверг
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 63.59
eur 70.43

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 63.59
eur 70.43

Все новости

Все новости
Город

В Новосибирске силовики ворвались в «Торговый город Левобережный»

Полицейские ищут нелегальных мигрантов

Поделиться

948
2 Обсудить
Силовики пришли с плановым рейдом

Силовики пришли с плановым рейдом

Сегодня, 7 ноября, около часа назад силовики оцепили «Торговый город Левобережный» — они проверяют документы у работников магазинов.

— Проводится плановый рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве обещали чуть позже предоставить информацию о результатах рейда.

Если вы стали очевидцем рейда, то присылайте фото и видео в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

В середине октября силовики оцепили другой торговый комплекс — «Восток». Они проверяли документы у посетителей и торговцев.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

мигрантыполициярейд

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 12:10

молодцы! Надо вовремя платить тамерлану, тот договорится, чтоб не было проверок.

Бакладзек Аршуракович
7 ноя 2019 в 12:12

моя не понимат, я зе платал тамерлану деньга пара дня назада, пощиму праверка прихла, я мала платила?

Гость поганый
7 ноя 2019 в 12:10

Ворвались. Засранцы.