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Криминал

Пассажир пошёл под суд за пьяный дебош в аэропорту Толмачёво и оскорбление полиции

Кроме того, обвиняемый применял силу к одному из полицейских

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Утром 23 октября с чартера в Таиланд сняли двух пассажиров — один из них позже стал обвиняемым по уголовному делу&nbsp;

Утром 23 октября с чартера в Таиланд сняли двух пассажиров — один из них позже стал обвиняемым по уголовному делу 

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении авиадебошира, который обматерил полицейских и ударил одного из них в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Обвиняемым по уголовному делу стал житель Омска, которого две недели назад вместе с ещё одним пассажиром не пустили на борт самолёта, вылетавшего из Новосибирска на Пхукет.

— Предварительным следствием установлено, что 23 октября 2019 года около 6:00 командир воздушного судна отказал обвиняемому в перелёте, в связи с тем что он находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. К трапу самолёта были приглашены сотрудники полиции, которые потребовали от обвиняемого проследовать с ними в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении, — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что недовольный дебошир начал «оказывать физическое сопротивление»: с силой толкал полицейского в плечо, а также ударил его по левой руке. Кроме того, позже, в дежурной части, обвиняемый публично оскорбил полицейских. В результате в отношении омича возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Сейчас расследование дела уже закончилось, следователи направили его прокурору.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в тот день на борт самолёта не пустили сразу двух омичей, которые были пьяны, матерились и «пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами». Позже Обской городской суд оштрафовал каждого дебошира на 500 рублей. Сегодня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ корреспонденту НГС уточнили, что уголовное дело было возбуждено только в отношении одного из снятых с рейса мужчин, потому что второй не оскорблял полицейских и не «применял насилие» к ним.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Qwerty
7 ноя 2019 в 12:42

Оскорбил он ментов... Все такие обиженные стали)) Может не оскорбил а высказал свое мнение? Страна у нас демократическая же)

Qwerty
7 ноя 2019 в 12:45

В США даже такой статьи нет. А у нас все обиженки кругом. Зря мы ментов и воров у власти оскорбляем типа. Они же такие честные и правильные...

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 12:40

500 рублей штраф ? ...Недорого ,вобщем, у нас стоит подебоширить и полицейского " послать"...