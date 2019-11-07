Пассажир пошёл под суд за пьяный дебош в аэропорту Толмачёво и оскорбление полиции

Утром 23 октября с чартера в Таиланд сняли двух пассажиров — один из них позже стал обвиняемым по уголовному делу

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении авиадебошира, который обматерил полицейских и ударил одного из них в новосибирском аэропорту Толмачёво.



Обвиняемым по уголовному делу стал житель Омска, которого две недели назад вместе с ещё одним пассажиром не пустили на борт самолёта, вылетавшего из Новосибирска на Пхукет.



— Предварительным следствием установлено, что 23 октября 2019 года около 6:00 командир воздушного судна отказал обвиняемому в перелёте, в связи с тем что он находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. К трапу самолёта были приглашены сотрудники полиции, которые потребовали от обвиняемого проследовать с ними в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении, — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

