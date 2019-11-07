Пассажир пошёл под суд за пьяный дебош в аэропорту Толмачёво и оскорбление полиции

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении авиадебошира, который обматерил полицейских и ударил одного из них в новосибирском аэропорту Толмачёво.
Обвиняемым по уголовному делу стал житель Омска, которого две недели назад вместе с ещё одним пассажиром не пустили на борт самолёта, вылетавшего из Новосибирска на Пхукет.
— Предварительным следствием установлено, что 23 октября 2019 года около 6:00 командир воздушного судна отказал обвиняемому в перелёте, в связи с тем что он находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. К трапу самолёта были приглашены сотрудники полиции, которые потребовали от обвиняемого проследовать с ними в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении, — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
В ведомстве уточнили, что недовольный дебошир начал «оказывать физическое сопротивление»: с силой толкал полицейского в плечо, а также ударил его по левой руке. Кроме того, позже, в дежурной части, обвиняемый публично оскорбил полицейских. В результате в отношении омича возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Сейчас расследование дела уже закончилось, следователи направили его прокурору.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в тот день на борт самолёта не пустили сразу двух омичей, которые были пьяны, матерились и «пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами». Позже Обской городской суд оштрафовал каждого дебошира на 500 рублей. Сегодня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ корреспонденту НГС уточнили, что уголовное дело было возбуждено только в отношении одного из снятых с рейса мужчин, потому что второй не оскорблял полицейских и не «применял насилие» к ним.