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Геолог из Новосибирска снял любопытных лис во время экспедиции. Они впервые увидели человека

Молодая лиса решила понаблюдать за учёными (это очень мило)

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Лисы часто наблюдают за человеком из засады

Лисы часто наблюдают за человеком из засады

Учёный из Института геологии и минералогии СО РАН Сергей Смирнов сделал серию снимков молодых лис с острова Онекотан. Он изучает развитие очагов под современными вулканами и часто бывает в экспедициях на Камчатке и Курильских островах. Во время работы к исследователям иногда подходят дикие звери — они впервые видят человека и не могут сдержать своё любопытство.

— В экспедициях приходится проходить огромные расстояния по дикой природе, где нет дорог, даже просёлочных, только тропы. На Курильских островах они протоптаны медведями, лисами и мышами. Представьте себе, какую тропу может протоптать мышь. В этом году мы немного прошли по мышиной тропе: нужно было идти в гору, а мышиная тропа была хорошей ступенькой. Лисьи тропы очень узкие, неудобные, но по ним пройти легче. Медвежья тропа — самая удобная, широкая. Когда медведей идёт много, она утоптана как дорога, но на этой тропе ты можешь встретиться с мишкой, — рассказывает Сергей Смирнов о работе на Курилах.

По словам учёного, сейчас медведи на Курилах водятся на крупных островах Прамушир, Итуруп, Кунашир, а на островах в центре гряды самый крупный хищник — это лиса. 

Лисята наблюдают за работой человека, но не решаются украсть у него еду, а взрослые лисы не стесняются воровать продукты

Лисята наблюдают за работой человека, но не решаются украсть у него еду, а взрослые лисы не стесняются воровать продукты

— Когда мы высаживались с лодки на остров, то встретили пять лис на берегу. Там лежали остатки крупного морского животного — дельфина или китёнка. Лисы и птицы его поедали, это для них лакомство. Дикие животные всегда любопытные, на Курилах они редко встречают людей. Они подходят на безопасное расстояние, нюхают воздух, смотрят, что ты делать собираешься, — рассказывает геолог о привычках неопытных хищников.

На людей лисы не нападают — понимают, что человек намного крупнее. Однако подойти и посмотреть, чем заняты люди, они не против.

— Лиса довольно уверена в себе, она подходит на близкое расстояние, потому что знает, что убежит в любой момент. Подходит, рассматривает, нюхает. К нам подходили и молодые лисята. Как я предполагаю, мать выгнала их из норы. Какое-то время они живут с матерью, она их учит всему. Когда они подрастают, мать их выгоняет, они должны вырыть самостоятельно нору, но ещё не умеют этого делать. Они ходят к помойкам, которые оставляют люди, ищут на берегу выброшенных животных и моллюсков, развивая навыки охоты, которые привила мать, — объясняет привычки лис Сергей Смирнов.

Фотографии сняты в июле, когда лисы не успели ещё скинуть зимнюю шубку. Полностью рыжими они становятся в августе

Фотографии сняты в июле, когда лисы не успели ещё скинуть зимнюю шубку. Полностью рыжими они становятся в августе

— Например, лисята не лезут в продуктовую палатку: то ли они боятся, то ли ещё не знают, что там еды много. Сколько я с ними сталкивался, они всегда ходят вокруг, но не заходят. Взрослый лис запросто залезет в палатку, вытащит то, что ему хочется. Взрослые лисы пакостливые. Этот лисёнок сперва подошёл поближе, потом ещё ближе — фотографии я делал с пяти метров. Он понял, что в безопасности, что мы не обращаем на него внимание, сел и стал смотреть. Думали, что начнём камни дробить и он убежит, ведь это шум, а там ещё эхо. Нет, он не испугался, потом лёг, — рассказал Сергей Смирнов.

Молодые лисы часто интересуются, что же делают учёные на их территориях

Молодые лисы часто интересуются, что же делают учёные на их территориях

Обитатели дальних регионов иногда оказываются в Новосибирске. Сейчас к волонтёрам из Центра реабилитации диких животных поступили сразу три полярных совы — они истощены, поскольку долго не могли взлететь и поохотиться.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Критик
7 ноя 2019 в 13:43

Надо было, с помощью фотошопа, мех погуще сделать. На последних фото, уж больно облезлые лисички.

Ржу
7 ноя 2019 в 13:41

Они чем-то похожи на наших королей и ржак.те тоже не видели никогда людей.пастояно за компом тролят!

7 ноя 2019 в 13:41

Яркие краски! Зеленое, рыжее.