«Очень лояльный леопард»: сибиряки устроили опасную фотосессию с диким зверем (и накормили его мясом с руки)

Джерри часто ходит на различные мероприятия — он привык к вниманию, но спустя два часа обычно начинает скучать

Новосибирцы массово выложили в соцсети кадры с живым леопардом: на одной серии снимков он присутствовал на праздничном мероприятии в ресторане «Кино Вино и Домино», а на других фото он позирует вместе с моделью.

Леопарда зовут Джерри — он артист цирка «Золотой Дракон», который недавно был на гастролях в Новосибирске.

— Это очень лояльный леопард. У него сотни фотосессий и прямых эфиров — от детских садов до ночных клубов. Для него это и работа иногда, а иногда и удовольствие. Люди по-разному реагируют на мероприятиях. Кто-то боится не подходит, кто-то пытается обнять, — рассказал о леопарде дрессировщик, директор цирка «Золотой дракон» Евгений Ким.