«Очень лояльный леопард»: сибиряки устроили опасную фотосессию с диким зверем (и накормили его мясом с руки)

Новосибирцы массово выложили в соцсети кадры с живым леопардом: на одной серии снимков он присутствовал на праздничном мероприятии в ресторане «Кино Вино и Домино», а на других фото он позирует вместе с моделью.
Леопарда зовут Джерри — он артист цирка «Золотой Дракон», который недавно был на гастролях в Новосибирске.
— Это очень лояльный леопард. У него сотни фотосессий и прямых эфиров — от детских садов до ночных клубов. Для него это и работа иногда, а иногда и удовольствие. Люди по-разному реагируют на мероприятиях. Кто-то боится не подходит, кто-то пытается обнять, — рассказал о леопарде дрессировщик, директор цирка «Золотой дракон» Евгений Ким.
По словам дрессировщика, леопарду становится скучно спустя два часа мероприятия. Джерри спокойно относится к поглаживаниям и объятиям, но не любит очень маленьких замкнутых пространств.
— Есть ограничения, конечно, — не замыкать круг вокруг него, он тогда чувствует себя дискомфортно, когда нет выхода, как и любое животное в принципе. Не любит панибратства — за лапы хватать, по морде трепать, за усы дёргать. Ему это просто не нравится. За хвост можно трогать — там хвост, как дубина. Не любит в лифте ездить, — объяснил Ким.
Иногда дрессировщик гуляет с Джерри на поводке и на улице.
— Мы вместе долго живём и друг друга понимаем. Он мне: «Пап, я не хочу домой идти, давай прогуляемся». Мы идём, кругами ходим, просто размяться, — объяснил дрессировщик.
Сколько стоит участие леопарда в мероприятии, Евгений Ким не сказал, добавив, что иногда, например, на детские праздники он приходит и бесплатно.
На одном из видео, опубликованном в Instagram, дрессировщик предлагает зрителям покормить зверя мясом с руки — нашлись те, кто согласился. Момент со зрителем можно посмотреть во втором ролике, который опубликован в посте ниже.
Накануне НГС рассказывал, как новосибирский фотограф Евгения Бурило устроила другую необычную фотосессию — она сняла профессиональных моделей с собаками из приюта для модного журнала.