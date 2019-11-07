Сначала малиновый, потом оранжевый: новосибирцев восхитил рассвет над городом

Утром 7 ноября над Новосибирском поднялся красивый рассвет. Сначала облака окрасились в розовый и малиновый цвета, а ближе к 9:00 поменяли свой цвет на ярко-оранжевый.
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Новосибирцы активно делятся фотографиями красивого рассвета в соцсетях.
Цвет облаков сегодня утром менялся постепенно.
Красивые рассветы в Новосибирске не редкость. В начале октября новосибирцы завалили соцсети утренними фотографиями малинового неба.