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Сначала малиновый, потом оранжевый: новосибирцев восхитил рассвет над городом

Горожане активно делятся фотографиями утреннего города в соцсетях

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По наблюдениям корреспондента НГС, около 9 утра облака поменяли цвет с розового на оранжевый

По наблюдениям корреспондента НГС, около 9 утра облака поменяли цвет с розового на оранжевый

Утром 7 ноября над Новосибирском поднялся красивый рассвет. Сначала облака окрасились в розовый и малиновый цвета, а ближе к 9:00 поменяли свой цвет на ярко-оранжевый.

Если вы сделали фото красивого рассвета, то присылайте его в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Новосибирцы активно делятся фотографиями красивого рассвета в соцсетях.

Цвет облаков сегодня утром менялся постепенно.

Красивые рассветы в Новосибирске не редкость. В начале октября новосибирцы завалили соцсети утренними фотографиями малинового неба.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 09:48

Меня возбуждают такие виды.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 09:39

Всё громче и громче в Новосибирске звучит анекдот : ты кто? я блогер (фотограф, модель, эксперт)? Понимаю, сочувствую - я то же ничего не умею делать!

Греча
7 ноя 2019 в 09:34

Цвет моей подушечки тоже шикарной, продолжу.