Сначала малиновый, потом оранжевый: новосибирцев восхитил рассвет над городом

По наблюдениям корреспондента НГС, около 9 утра облака поменяли цвет с розового на оранжевый

Утром 7 ноября над Новосибирском поднялся красивый рассвет. Сначала облака окрасились в розовый и малиновый цвета, а ближе к 9:00 поменяли свой цвет на ярко-оранжевый.

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Новосибирцы активно делятся фотографиями красивого рассвета в соцсетях.