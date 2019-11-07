«Не убедилась в безопасности манёвра»: пенсионерку зажало в «Жигулях» после столкновения с «Хендэ»

Пенсионерка, по данным аварийного комиссара, не убедилась при повороте, что дорога свободна

Сегодня, 7 ноября, около 7:00 на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда столкнулись ВАЗ и Hyundai. Из-за удара водитель отечественного автомобиля оказалась зажата — пенсионерку пришлось доставать спасателям.

— Женщина-пострадавшая — пенсионерка. Со слов звонящей, зажата в «Жигулях». ДТП было в 7:07, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

По словам аварийного комиссара, который работал на месте ДТП, от медицинской помощи пенсионерка в итоге отказалась.

— Водитель автомобиля ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги с левым поворотом на улицу Северный проезд, не убедился в безопасности манёвра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался по улице Северный проезд со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Водителя ВАЗ зажало в автомобиле. Подъехало МЧС, скорая, — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Юрий.