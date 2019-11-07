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Что происходило ночью на станции метро «Золотая Нива»: показываем в 10 фотографиях

Спасатели провели очередные учения по ликвидации пожара и помощи пострадавшим

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По легенде, пожар случился на станции метро «Золотая Нива»

По легенде, пожар случился на станции метро «Золотая Нива»

Сегодня, 7 ноября, ночью на станции метро «Золотая Нива» прошли учения — спасатели ликвидировали пожар и помогли пострадавшим пассажирам. Корреспондент НГС побывал в метрополитене и снял, как будут спасать людей при реальном ЧП.

— Сегодня проводятся регулярные тактико-специальные учения на одной из станций метрополитена — сегодня это станция «Золотая Нива». Согласно легенде, пострадавшие пассажиры находятся в одном из вагонов состава метрополитена. Состав находится на удалении от платформы, — рассказал корреспонденту НГС начальник управления организации пожаротушения и проведения организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Ярцев. 

В учениях приняли участие около 80 человек&nbsp;

В учениях приняли участие около 80 человек 

Спасатели должны были потушить пожар и спасти людей.

Пожарным необходимо было ликвидировать огонь на станции

Пожарным необходимо было ликвидировать огонь на станции

Подобные тренировки спасатели проводят каждый квартал.

В учениях были задействованы не только пожарные и спасатели, но и полиция

В учениях были задействованы не только пожарные и спасатели, но и полиция

В учениях приняли участие спасатели и города и области, полицейские и врачи.

Условия учений были максимально приближены к реальности

Условия учений были максимально приближены к реальности

В учениях были задействованы 20 единиц техники и 80 человек личного состава.

Подобные тренировки проводятся каждый квартал

Подобные тренировки проводятся каждый квартал

По легенде, пострадавшие получили самые разные травмы

По легенде, пострадавшие получили самые разные травмы

На учениях спасатели передавали пострадавших врачам Территориального центра медицины катастроф

На учениях спасатели передавали пострадавших врачам Территориального центра медицины катастроф

Каждому пострадавшему медики оказывали помощь

Каждому пострадавшему медики оказывали помощь

Учения прошли успешно

Учения прошли успешно

В мае спасатели также проводили ночные учения в метро. Они проходили на станции «Маршала Покрышкина».

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учения МЧС«Золотая Нива»

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КОММЕНТАРИИ (5)

йцукен
7 ноя 2019 в 08:28

Не то практиковали. Судя по тому как строили ЗН - ее скорее затопит, чем она сгорит.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 08:28

Лично помогал на своей Тесле доставлять террористов в отделение полиции.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 08:24

полицейского майора без противогаза уволить по статье!