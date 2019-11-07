Что происходило ночью на станции метро «Золотая Нива»: показываем в 10 фотографиях

Сегодня, 7 ноября, ночью на станции метро «Золотая Нива» прошли учения — спасатели ликвидировали пожар и помогли пострадавшим пассажирам. Корреспондент НГС побывал в метрополитене и снял, как будут спасать людей при реальном ЧП.

— Сегодня проводятся регулярные тактико-специальные учения на одной из станций метрополитена — сегодня это станция «Золотая Нива». Согласно легенде, пострадавшие пассажиры находятся в одном из вагонов состава метрополитена. Состав находится на удалении от платформы, — рассказал корреспонденту НГС начальник управления организации пожаротушения и проведения организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.