«Мы делаем нечто похожее». Выпускник НГУ не сдержался и выступил с открытым письмом к ректору о скандальных мемах

Скандал из-за мемов, разгоревшийся в стенах НГУ, всё никак не закончится. Накануне деканат провел собрание со студентами, которые постили в соцсетях шутки про преподавателей и мемы с использованием фотографии одного из однокурсников. Изначально провинившихся первокурсников хотели отчислить, но после того, как они извинились и удалили группу, деканат смягчился. Тем не менее ситуацию бурно обсуждают уже за пределами Новосибирска. Выпускник НГУ, основавший SMM-агентство (сейчас оно входит в пятерку сильнейших), решил публично вступиться за студентов и опубликовал открытое письмо ректору. Публикуем его полностью.
Открытое письмо ректору Новосибирского государственного университета Михаилу Петровичу Федоруку от выпускника НГУ Максима Юрина.
Уважаемый Михаил Петрович!
Сегодня я прочитал на портале НГС и в ряде других СМИ новость под заголовком «Скандал в НГУ из-за мемов: за что хотят отчислить студентов и на какие шутки обиделись в деканате». И она меня крайне удивила.
Я бы хотел публично вступиться за студентов и объяснить свою позицию с точки зрения предпринимателя в сфере маркетинга в социальных сетях.
Я — выпускник НГУ (экономический факультет) 2009 года. Но уже 11 лет живу в Москве и занимаюсь SMM (маркетинг в социальных сетях). Последние 5 лет являюсь основателем агентства Little Big Agency. Мы входим в топ-5 SMM-агентств России по версии популярного рейтинга агентств Тэглайн и работаем с крупнейшими российскими и международными брендами (Pirelli, Sennheiser, Mini, ЦИАН и другие).
Основа нашей работы — создание контента для социальных сетей этих брендов, то есть картинок, видео и даже мемов, разработка и проведение конкурсов и розыгрышей, а также продвижение этого контента и общение с пользователями. По сути и формату мы делаем нечто похожее на то, чем занимались студенты, только на гораздо более серьезном уровне. При этом обеспечиваем рабочие места (в том числе студентам и только что выпустившимся специалистам) и вносим наш скромный вклад в развитие креативной отрасли и экономики в целом.
Насколько я могу судить по информации из статьи, студенты подходили к ведению шуточных страниц в соцсетях достаточно творчески, например, даже проводили конкурсы, вот цитата: «На собрании декан спросил, кто вёл паблик, а также вызвал в деканат студентов, которые активно участвовали в розыгрышах призов паблика (лапши быстрого приготовления «Доширак») и репостили мемы».
Опираясь на свой профессиональный опыт, могу сказать, что из подобных студентов, которые проявляют творчество и на подобных любительских проектах познают особенности работы и продвижения в соцсетях, иногда получаются хорошие SMM-специалисты, маркетологи и рекламщики. А из таких начинаний с мемами порой получаются интересные проекты, которые выигрывают рекламные и медийные конкурсы.
Я искренне считаю, что в сегодняшних реалиях не следует пресекать подобную креативную деятельность студентов в соцсетях и наказывать их отчислением. Тем более что такая деятельность (подшучивание над преподавателями и студентами) существовала всегда, просто сейчас она приобрела другие формы (мемы) и ведется на других площадках (социальные сети).
Со своей стороны готов пригласить студентов, упомянутых в статье, на практику или стажировку к нам в агентство (напишите нам на почту hi@littlebigmail.ru). А руководству университета я рекомендовал бы не наказывать ребят слишком сурово (отчисление), возможно, ограничиться предупреждением и предложить соблюдать рамки приличия, если их творчество было слишком грубым и оскорбительным (к сожалению, конкретных примеров я уже почти не смог найти, так как их удалили).
Насколько я знаю, решение должно быть вынесено на заседании деканата 7 ноября. Надеюсь, что это письмо с моими доводами в защиту студентов дойдет до руководства университета к этому времени и они будут приняты во внимание.
Хотел бы попросить представителей СМИ и всех пользователей, неравнодушных к этому вопросу, распространить это письмо, чтобы о нем с большей вероятностью стало известно руководству университета до принятия решения.
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