«Мы делаем нечто похожее». Выпускник НГУ не сдержался и выступил с открытым письмом к ректору о скандальных мемах

Скандал из-за мемов, разгоревшийся в стенах НГУ , всё никак не закончится. Накануне деканат провел собрание со студентами, которые постили в соцсетях шутки про преподавателей и мемы с использованием фотографии одного из однокурсников. Изначально провинившихся первокурсников хотели отчислить, но после того, как они извинились и удалили группу, деканат смягчился . Тем не менее ситуацию бурно обсуждают уже за пределами Новосибирска. Выпускник НГУ, основавший SMM-агентство (сейчас оно входит в пятерку сильнейших), решил публично вступиться за студентов и опубликовал открытое письмо ректору. Публикуем его полностью.

Открытое письмо ректору Новосибирского государственного университета Михаилу Петровичу Федоруку от выпускника НГУ Максима Юрина.



Уважаемый Михаил Петрович!



Сегодня я прочитал на портале НГС и в ряде других СМИ новость под заголовком «Скандал в НГУ из-за мемов: за что хотят отчислить студентов и на какие шутки обиделись в деканате». И она меня крайне удивила.

Я бы хотел публично вступиться за студентов и объяснить свою позицию с точки зрения предпринимателя в сфере маркетинга в социальных сетях.

Я — выпускник НГУ (экономический факультет) 2009 года. Но уже 11 лет живу в Москве и занимаюсь SMM (маркетинг в социальных сетях). Последние 5 лет являюсь основателем агентства Little Big Agency. Мы входим в топ-5 SMM-агентств России по версии популярного рейтинга агентств Тэглайн и работаем с крупнейшими российскими и международными брендами (Pirelli, Sennheiser, Mini, ЦИАН и другие).

Основа нашей работы — создание контента для социальных сетей этих брендов, то есть картинок, видео и даже мемов, разработка и проведение конкурсов и розыгрышей, а также продвижение этого контента и общение с пользователями. По сути и формату мы делаем нечто похожее на то, чем занимались студенты, только на гораздо более серьезном уровне. При этом обеспечиваем рабочие места (в том числе студентам и только что выпустившимся специалистам) и вносим наш скромный вклад в развитие креативной отрасли и экономики в целом.