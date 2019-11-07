Мама крошек-четверняшек из Новосибирска попала на шоу Малахова: она рассказала о проблемах с жильем

Вечером в среду, 6 ноября, на телеканале «Россия» вышла передача Андрея Малахова «Прямой эфир», которая была посвящена известному актёру, отцу шестерых детей Ивану Краско, внебрачная дочь которого прилетела на шоу.



В выпуске передачи приняли участие и другие многодетные родители, в том числе мама четверняшек из Новосибирска Марина Стеклова. Ведущий спросил у неё, как власти города поддерживают многодетные семьи.

— Если честно, у нас на счету несколько отказов по программам, которые предоставляют. Ипотека, например, под 6% либо земельный участок. Мы такую копилку отказов уже собрали. Администрация Новосибирска говорит о том, что возможности нет, хотя мы сейчас арендуем у муниципального образования квартиру. На 5 лет нам дали возможность пожить.