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Мама крошек-четверняшек из Новосибирска попала на шоу Малахова: она рассказала о проблемах с жильем

Какие вопросы задавал ей ведущий и что рекомендовал многодетной семье известный адвокат

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Многодетная мама рассказала, чем семье помогают новосибирские власти

Многодетная мама рассказала, чем семье помогают новосибирские власти

Вечером в среду, 6 ноября, на телеканале «Россия» вышла передача Андрея Малахова «Прямой эфир», которая была посвящена известному актёру, отцу шестерых детей Ивану Краско, внебрачная дочь которого прилетела на шоу. 

В выпуске передачи приняли участие и другие многодетные родители, в том числе мама четверняшек из Новосибирска Марина Стеклова. Ведущий спросил у неё, как власти города поддерживают многодетные семьи.

— Если честно, у нас на счету несколько отказов по программам, которые предоставляют. Ипотека, например, под 6% либо земельный участок. Мы такую копилку отказов уже собрали. Администрация Новосибирска говорит о том, что возможности нет, хотя мы сейчас арендуем у муниципального образования квартиру. На 5 лет нам дали возможность пожить.

После этого выступил адвокат Павел Астахов, который сказал, что чиновники должны помогать многодетным семьям.

— У вас территория богатейшая. У вас не должно быть отказов. Каждый чиновник должен, получив жалобу от семьи многодетной, должен сделать все, чему его учили, чтоб помочь. А они изощряются, чтобы отказать. Вот и всё. Вектор надо повернуть в другую сторону, — заявил он в ответ на слова Марины Стекловой.

В октябре на шоу Андрея Малахова побывала семейная пара из Новосибирска. Мужчина приехал на передачу, чтобы провести ДНК-тест своим детям.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Инна
7 ноя 2019 в 00:28

Многодетность-дело добровольное. Почему ее должны содержать налогоплательщики? Я работаю и у меня белая зарплата, но я не намерена содержать таких вот матерей.

Фото пользователя
7 ноя 2019 в 00:22

Достали уже эти яжематери. Родили, и весь мир и все должен. Да никому кроме вас ваши прицепы не интересны. Работайте лучше и больше.

Счастливая мамочка
7 ноя 2019 в 00:33

Знаете у меня у самой 6 детей, но я не клянчу у государства и у других людей ничего. Сама пашу на работе круглые сутки. И мои дети сыты и обуты, и пример я им подаю, что надо работать, а не ждать подачек.