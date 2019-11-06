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В Центральном парке сломали недавно построенную основу для детской площадки

Территорию забетонировали меньше месяца назад

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По плану строительство завершилось три недели назад

По плану строительство завершилось три недели назад

В Центральном парке Новосибирска строительная техника разрушила бетонную основу детской площадки, которую залили только месяц назад. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

«Только месяц назад заасфальтировали и подготовили основу под детскую площадку. Сегодня решили все сломать, любопытно, для какой цели», — написала она.

Читательница также сообщила, что строительство основы по плану проводилось с 16 сентября по 14 октября этого года.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, почему основа для детской площадки была демонтирована.

Сегодня жители одного из дворов в Заельцовском районе замотали полиэтиленом качели и тренажёры на детской площадке. Так они собираются бороться с вандалами.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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6 ноя 2019 в 21:24

чоп.

6 ноя 2019 в 21:24

Тут и без запросов ясно, что мэрия в очередной раз отмывает деньги. Но будет любопытно послушать их ответ, как выкручиваться будут

6 ноя 2019 в 21:23

Ну мэрия как всегда. Сделали видимость работы, всё, можно убирать... денежки то отмыли. Управились.