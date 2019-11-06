В Центральном парке сломали недавно построенную основу для детской площадки

По плану строительство завершилось три недели назад

В Центральном парке Новосибирска строительная техника разрушила бетонную основу детской площадки, которую залили только месяц назад. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

«Только месяц назад заасфальтировали и подготовили основу под детскую площадку. Сегодня решили все сломать, любопытно, для какой цели», — написала она.

Читательница также сообщила, что строительство основы по плану проводилось с 16 сентября по 14 октября этого года.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, почему основа для детской площадки была демонтирована.