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Бизнес

По документам строили крохотную гостиницу на три номера, а открыли «Пятёрочку» с пивным магазином

Чем закончилась история со строительством объекта (даже мэрия оказалась не в курсе)

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В здании, где по всем документам должна быть гостиница, открылся супермаркет и пивной магазин

В здании, где по всем документам должна быть гостиница, открылся супермаркет и пивной магазин

На улице Троллейная возле Ленинского районного суда в Новосибирске, в неказистом одноэтажном новострое открылись супермаркет «Пятёрочка» и пивной магазин. Хотя на этапе строительства заявлялось, что здесь будет располагаться странная гостиница — с тремя номерами и 11 входами. Это подтверждали и документы, которые выдали в мэрии на строительство и ввод в эксплуатацию этого объекта.

Про странный отель заговорили еще летом. Внешне он был похож на небольшой торговый центр, но владелица здания Людмила Костина убеждала в обратном.

— Этот объект — гостиница, это указано в документах. Он сдан в эксплуатацию как гостиница и будет эксплуатироваться как гостиница. Какие-нибудь ещё у вас вопросы? Я не собираюсь вам ничего объяснять, — заявила тогда Людмила Костина в беседе с журналистом НГС.

Почему в итоге вместо гостиницы в здании появился супермаркет и пивной магазин узнать не удалось. Телефон владелицы здания всё время вне зоны доступа.

Внутри здания нет обещанных трёх гостиничных номеров — обыкновенный магазин

Внутри здания нет обещанных трёх гостиничных номеров — обыкновенный магазин

Своё появление в здании странной гостиницы прокомментировали в компании X5 Retail Group, владеющей магазинами «Пятёрочка».

— Магазин открылся на основании договора аренды. Предоставленные собственником помещения документы на объект полностью соответствуют нормативным требованиям, регламентирующим работу продовольственных магазинов, — сообщили в пресс-службе X5 Retail Group.

В мэрии говорят, что разрешение на реконструкцию здания гостиницы под магазин не выдавалось.

— По заявлению застройщика ООО «ТехноДизайн» и на основании документов объект капитального строительства «Гостиница» введен в эксплуатацию. Разрешение на реконструкцию здания гостиницы под магазин не выдавалось. С заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии никто не обращался. В соответствии с частью 1 статьи 55.24 Градостроительного кодекса эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием.

При этом в мэрии добавили, что данный земельный участок находится в территориальной зоне, где предусмотрено размещение магазинов.

С виду даже не скажешь, что это здание планировалось и используется как гостиница

С виду даже не скажешь, что это здание планировалось и используется как гостиница

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, который уже несколько лет разбирается, как в том или ином месте появляются строительные объекты, предположил, что в данной ситуации застройщики, обходя таким образом закон, на чём-то экономили.

— Я думаю, этот участок арендовался у мэрии под строительство гостиницы. И застройщик мог построить здесь только гостиницу. А если менять вид аренды на магазин, то нужно заново проводить торги на аренду земельного участка. А тогда цена договора, скорее всего, могла бы стать выше. Я ещё предполагаю, что под магазин договор аренды изначально дороже. Есть же разные ставки аренды: дорогие — под жильё, торговые центры, магазины, а спортивные объекты, парковки, гостиницы, какие-то социальные объекты — на них ставки ниже. Но это если застройщик получает участок не на торгах, а через аренду у мэрии. У нас до 2015 года можно было без торгов брать участки — по акту выбора. А сейчас — только через торги.

В мае 2019 года НГС уже рассказывал об этой странной гостинице в репортаже-тесте о 5 объектах в Ленинском районе. Читателям предлагалось угадать, чем является то или иное здание по документам, разрешающим строительство.

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КОММЕНТАРИИ (65)

12 ноя 2019 в 10:41
+18 −2

Ну и что? Будет хоть одна показательная порка? Или так и будет беспредел творить?

Ржу
12 ноя 2019 в 10:49
+12 −1

Вот пошла бы мэрия на кардинальные шаги хоть один раз, то у различных Костиных пропало бы желание химичить.
Выдали...

Егор
12 ноя 2019 в 10:38
+10 −2

А так можно было? Где там можно выкупить под детский садик этаж в доме? Открою пивной садик =)))