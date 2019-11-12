По документам строили крохотную гостиницу на три номера, а открыли «Пятёрочку» с пивным магазином

В здании, где по всем документам должна быть гостиница, открылся супермаркет и пивной магазин Фото: Илья Калинин

На улице Троллейная возле Ленинского районного суда в Новосибирске, в неказистом одноэтажном новострое открылись супермаркет «Пятёрочка» и пивной магазин. Хотя на этапе строительства заявлялось, что здесь будет располагаться странная гостиница — с тремя номерами и 11 входами. Это подтверждали и документы, которые выдали в мэрии на строительство и ввод в эксплуатацию этого объекта. Про странный отель заговорили еще летом. Внешне он был похож на небольшой торговый центр, но владелица здания Людмила Костина убеждала в обратном.

— Этот объект — гостиница, это указано в документах. Он сдан в эксплуатацию как гостиница и будет эксплуатироваться как гостиница. Какие-нибудь ещё у вас вопросы? Я не собираюсь вам ничего объяснять, — заявила тогда Людмила Костина в беседе с журналистом НГС.

Почему в итоге вместо гостиницы в здании появился супермаркет и пивной магазин узнать не удалось. Телефон владелицы здания всё время вне зоны доступа.

Внутри здания нет обещанных трёх гостиничных номеров — обыкновенный магазин Фото: Илья Калинин

Своё появление в здании странной гостиницы прокомментировали в компании X5 Retail Group, владеющей магазинами «Пятёрочка».

— Магазин открылся на основании договора аренды. Предоставленные собственником помещения документы на объект полностью соответствуют нормативным требованиям, регламентирующим работу продовольственных магазинов, — сообщили в пресс-службе X5 Retail Group.

В мэрии говорят, что разрешение на реконструкцию здания гостиницы под магазин не выдавалось. — По заявлению застройщика ООО «ТехноДизайн» и на основании документов объект капитального строительства «Гостиница» введен в эксплуатацию. Разрешение на реконструкцию здания гостиницы под магазин не выдавалось. С заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии никто не обращался. В соответствии с частью 1 статьи 55.24 Градостроительного кодекса эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием.

При этом в мэрии добавили, что данный земельный участок находится в территориальной зоне, где предусмотрено размещение магазинов.

С виду даже не скажешь, что это здание планировалось и используется как гостиница Фото: Илья Калинин

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, который уже несколько лет разбирается, как в том или ином месте появляются строительные объекты, предположил, что в данной ситуации застройщики, обходя таким образом закон, на чём-то экономили.

— Я думаю, этот участок арендовался у мэрии под строительство гостиницы. И застройщик мог построить здесь только гостиницу. А если менять вид аренды на магазин, то нужно заново проводить торги на аренду земельного участка. А тогда цена договора, скорее всего, могла бы стать выше. Я ещё предполагаю, что под магазин договор аренды изначально дороже. Есть же разные ставки аренды: дорогие — под жильё, торговые центры, магазины, а спортивные объекты, парковки, гостиницы, какие-то социальные объекты — на них ставки ниже. Но это если застройщик получает участок не на торгах, а через аренду у мэрии. У нас до 2015 года можно было без торгов брать участки — по акту выбора. А сейчас — только через торги.

