Новосибирским водителям перестали выдавать бумажные ПТС

С этой недели новосибирским водителям частично перестали выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Вместо этого на машины оформляют электронные ПТС — в специальную базу ГИБДД вносится соответствующая запись.
Пока это касается в основном новых автомобилей — электронные паспорта на них устанавливаются уже заводом-изготовителем.
— Такие автомобили у нас уже появляются, обращения есть, их регистрируют. Завод вносит запись, и потом она подгружается в нашей базе, мы видим этот автомобиль. На него бумажная ПТС не выдается, — рассказывает инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Начало работы с электронными ПТС подтвердили, например, в дилерском центре Skoda «Альт Парк». Фактически в дилерском центре покупатель получает только договор купли-продажи, с которым едет регистрировать автомобиль в отделение ГИБДД — там эту машину уже видят по своей базе. По желанию автовладелец может запросить выписку из ЭПТС, которую может выдать дилер или регистрационное подразделение автоинспекции.
Владельцы машин с пробегом также могут получить электронный паспорт — для этого следует обращаться в пункт техосмотра. Бумажные ПТС имеют бессрочный срок действия, срочно менять их нет необходимости.