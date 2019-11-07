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Новосибирским водителям перестали выдавать бумажные ПТС

Пока это касается в основном владельцев новых автомобилей

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Электронные ПТС начали оформлять на новые машины

Электронные ПТС начали оформлять на новые машины

С этой недели новосибирским водителям частично перестали выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Вместо этого на машины оформляют электронные ПТС — в специальную базу ГИБДД вносится соответствующая запись. 

Пока это касается в основном новых автомобилей — электронные паспорта на них устанавливаются уже заводом-изготовителем. 

— Такие автомобили у нас уже появляются, обращения есть, их регистрируют. Завод вносит запись, и потом она подгружается в нашей базе, мы видим этот автомобиль. На него бумажная ПТС не выдается, — рассказывает инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Выписка из ЭПТС на новый кроссовер Skoda

Выписка из ЭПТС на новый кроссовер Skoda

Начало работы с электронными ПТС подтвердили, например, в дилерском центре Skoda «Альт Парк». Фактически в дилерском центре покупатель получает только договор купли-продажи, с которым едет регистрировать автомобиль в отделение ГИБДД — там эту машину уже видят по своей базе. По желанию автовладелец может запросить выписку из ЭПТС, которую может выдать дилер или регистрационное подразделение автоинспекции. 

Владельцы машин с пробегом также могут получить электронный паспорт — для этого следует обращаться в пункт техосмотра. Бумажные ПТС имеют бессрочный срок действия, срочно менять их нет необходимости. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

7 ноя 2019 в 10:14

Наши умельцы и электронный ПТС подделают )))