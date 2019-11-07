Новосибирским водителям перестали выдавать бумажные ПТС

С этой недели новосибирским водителям частично перестали выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Вместо этого на машины оформляют электронные ПТС — в специальную базу ГИБДД вносится соответствующая запись.



Пока это касается в основном новых автомобилей — электронные паспорта на них устанавливаются уже заводом-изготовителем.

— Такие автомобили у нас уже появляются, обращения есть, их регистрируют. Завод вносит запись, и потом она подгружается в нашей базе, мы видим этот автомобиль. На него бумажная ПТС не выдается, — рассказывает инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.