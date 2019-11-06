По улицам Новосибирска проедет БТР с огнем: смотрите карту с маршрутом, чтобы не пропустить

Завтра, 7 ноября, по Новосибирску БТР провезёт Вечный огонь к Монументу Славы — рассказываем, какой маршрут для этого выбрали и где нельзя будет проехать.
Церемония зажжения Вечного огня на Монументе Славы пройдёт завтра в 12:00. К этому времени от завода имени Чкалова через весь город проедет БТР со специальной лампой, в которой будет огонь, зажжённый у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, передаёт пресс-центр мэрии Новосибирска.
Движение начнётся в 11:20. Колонна с БТР проследует по проспекту Дзержинского, затем по улице Красина, улице Фрунзе и далее по проспекту Димитрова и проезду Энергетиков. После этого БТР проедет площадь Энергетиков и улицу Станиславского до Монумента Славы.
Маршрут составит 13,4 километра, а добраться колонна к монументу должна ровно к 12:00. Само зажжение планируется к 12:10. Это сделает студент НГТУ Иван Жендоренко — два года назад он спас людей из горящего дома. После этого все собравшиеся почтят минутой молчания павших в боях и умерших от ран ветеранов Великой Отечественной войны.
Сегодня в Москве прошла церемония передачи Вечного огня — огонь зажёг народный артист СССР Василий Лановой.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть напоминал, что Вечный огонь на Монументе Славы горел с 6 ноября 1967 года. Впервые его зажгли от мартеновской печи на Чкаловском заводе, которая работала всю войну. К мемориалу огонь тогда привёз БТР. Летом этого года пламя погасло: во время масштабной реконструкции в сквере Славы подачу газа в чашу пришлось отключить.
Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в сквере появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски.