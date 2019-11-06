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По улицам Новосибирска проедет БТР с огнем: смотрите карту с маршрутом, чтобы не пропустить

На БТР повезут пламя к Вечному огню

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Завтра БТР повезёт пламя, которое доставят самолётом из Москвы

Завтра БТР повезёт пламя, которое доставят самолётом из Москвы

Завтра, 7 ноября, по Новосибирску БТР провезёт Вечный огонь к Монументу Славы — рассказываем, какой маршрут для этого выбрали и где нельзя будет проехать.

Церемония зажжения Вечного огня на Монументе Славы пройдёт завтра в 12:00. К этому времени от завода имени Чкалова через весь город проедет БТР со специальной лампой, в которой будет огонь, зажжённый у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, передаёт пресс-центр мэрии Новосибирска.

Движение начнётся в 11:20. Колонна с БТР проследует по проспекту Дзержинского, затем по улице Красина, улице Фрунзе и далее по проспекту Димитрова и проезду Энергетиков. После этого БТР проедет площадь Энергетиков и улицу Станиславского до Монумента Славы.

Маршрут, по которому повезут Вечный огонь

Маршрут, по которому повезут Вечный огонь

Маршрут составит 13,4 километра, а добраться колонна к монументу должна ровно к 12:00. Само зажжение планируется к 12:10. Это сделает студент НГТУ Иван Жендоренко — два года назад он спас людей из горящего дома. После этого все собравшиеся почтят минутой молчания павших в боях и умерших от ран ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня в Москве прошла церемония передачи Вечного огня — огонь зажёг народный артист СССР Василий Лановой. 

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть напоминал, что Вечный огонь на Монументе Славы горел с 6 ноября 1967 года. Впервые его зажгли от мартеновской печи на Чкаловском заводе, которая работала всю войну. К мемориалу огонь тогда привёз БТР. Летом этого года пламя погасло: во время масштабной реконструкции в сквере Славы подачу газа в чашу пришлось отключить. 

Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в сквере появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски

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КОММЕНТАРИИ (19)

Весёлый НЕ молочник
6 ноя 2019 в 18:46

Кому это надо ? Распил , бюджета !

Демократ
6 ноя 2019 в 18:51

Эта тема очень не нравится обескрымленным и их кураторам. Советую учитывать этот момент при прочтении комментариев. Сейчас начнется вой про пенсионный возраст, бюджет, Сирию и Венесуэлу.

точняк (гость из ЧОПа)
6 ноя 2019 в 18:51

Че за бред, зажигалки ни у кого нет на месте зажечь?