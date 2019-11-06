По улицам Новосибирска проедет БТР с огнем: смотрите карту с маршрутом, чтобы не пропустить

Завтра, 7 ноября, по Новосибирску БТР провезёт Вечный огонь к Монументу Славы — рассказываем, какой маршрут для этого выбрали и где нельзя будет проехать.

Церемония зажжения Вечного огня на Монументе Славы пройдёт завтра в 12:00. К этому времени от завода имени Чкалова через весь город проедет БТР со специальной лампой, в которой будет огонь, зажжённый у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, передаёт пресс-центр мэрии Новосибирска.

Движение начнётся в 11:20. Колонна с БТР проследует по проспекту Дзержинского, затем по улице Красина, улице Фрунзе и далее по проспекту Димитрова и проезду Энергетиков. После этого БТР проедет площадь Энергетиков и улицу Станиславского до Монумента Славы.