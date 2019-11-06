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Василий Лановой зажёг для Новосибирска Вечный огонь в Москве у Могилы Неизвестного Солдата

Вечный огонь загорится на Монументе Славы завтра — его тушили из-за реконструкции

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85-летний народный артист СССР зажёг для Новосибирска Вечный огонь. На фото Василий Лановой вместе с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой.

85-летний народный артист СССР зажёг для Новосибирска Вечный огонь. На фото Василий Лановой вместе с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой.

Сегодня, 6 ноября, Вечный огонь для Новосибирска зажёг народный артист СССР Василий Лановой.

— Сегодня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве состоялась передача Вечного огня для новосибирского Монумента Славы. Очень рад, что народный артист СССР Василий Лановой нашёл силы и время, чтобы зажечь пламя в специальной лампе и передать его представителям нашего города, — написал у себя на странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кроме Локтя на церемонии присутствовала и вице-мэр Анна Терешкова.

Лановой снялся в десятках фильмов и участвовал во многих театральных постановках. Он играл Карла Вольфа в фильме «Семнадцать мгновений весны», Анатоля Курагина в «Войне и мире» и Ивана Варавву в «Офицерах». В театре он играл роли Фортинбраса в трагедии Шекспира «Гамлет» и Цезаря в трагедии того же автора «Антоний и Клеопатра». Исполнял роль Пушкина в «Шагах Командора» и Троцкого в «Брестском мире».

Сейчас Лановому 85 лет. В 1985 году он получил звание Народного артиста СССР, а в 2019 году президент России Владимир Путин присвоил Василию Лановому звание Героя труда Российской Федерации.

Во время реконструкции на Монументе Славы пламя пришлось погасить. Его вновь зажгут завтра — для этого пламя в специальной лампе привезут самолётом из Москвы в Новосибирск.

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Василий ЛановойВечный огонь

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КОММЕНТАРИИ (15)

6 ноя 2019 в 18:11

Интересно, сколько миллионов рублей, потратили на данную процедуру? А ведь можно было,. обычными спичками зажечь, за 10 рублей, эффект такой же)))

6 ноя 2019 в 17:54

Отличная командировка за счет бюджета.....

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6 ноя 2019 в 18:02

Василия Ланового обожаю! Отличный актер, Красивый, достойный человек!!!