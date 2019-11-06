Василий Лановой зажёг для Новосибирска Вечный огонь в Москве у Могилы Неизвестного Солдата

— Сегодня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве состоялась передача Вечного огня для новосибирского Монумента Славы. Очень рад, что народный артист СССР Василий Лановой нашёл силы и время, чтобы зажечь пламя в специальной лампе и передать его представителям нашего города, — написал у себя на странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кроме Локтя на церемонии присутствовала и вице-мэр Анна Терешкова.

Лановой снялся в десятках фильмов и участвовал во многих театральных постановках. Он играл Карла Вольфа в фильме «Семнадцать мгновений весны», Анатоля Курагина в «Войне и мире» и Ивана Варавву в «Офицерах». В театре он играл роли Фортинбраса в трагедии Шекспира «Гамлет» и Цезаря в трагедии того же автора «Антоний и Клеопатра». Исполнял роль Пушкина в «Шагах Командора» и Троцкого в «Брестском мире».

Сейчас Лановому 85 лет. В 1985 году он получил звание Народного артиста СССР, а в 2019 году президент России Владимир Путин присвоил Василию Лановому звание Героя труда Российской Федерации.

Во время реконструкции на Монументе Славы пламя пришлось погасить. Его вновь зажгут завтра — для этого пламя в специальной лампе привезут самолётом из Москвы в Новосибирск.