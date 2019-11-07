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Дороги и транспорт

Какие дороги перекроют сегодня в Новосибирске из-за демонстрации (карта и график)

Водителям придётся пропустить праздничную колонну

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По центральной аллее Красного проспекта пройдёт демонстрация в честь 102-летия Октябрьской революции

По центральной аллее Красного проспекта пройдёт демонстрация в честь 102-летия Октябрьской революции

Вечером в четверг, 7 ноября, по центру Новосибирска пройдёт демонстрация в честь Дня Октябрьской революции — водителям придётся остановиться, чтобы пропустить шествие.

— В 17:30 колонна Новосибирского обкома КПРФ начнёт движение от Дома офицеров по аллее Красного проспекта. Во главе колонны пройдут руководители областного комитета КПРФ и депутаты-коммунисты. В 18:00 на площади Ленина состоится митинг за рост зарплат и пенсий, — сообщили в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ.

При этом водителям придётся испытать неудобства из-за проведения праздничного мероприятия. По данным мэрии Новосибирска, с 17:30 до 18:30 на Красном проспекте будут перекрывать движение в местах пересечения аллеи с проезжей частью на участке от улицы Крылова до Ядринцевской. Также в это время водители не смогут проехать по чётной стороне Красного проспекта от площади Ленина до улицы Ядринцевской.

Водителям придётся пропустить праздничную колонну

Водителям придётся пропустить праздничную колонну

Также в пресс-центре мэрии сообщили, что для проведения публичных мероприятий 7 ноября перекроют две улицы в Академгородке и три — в Первомайском районе города. 

В Академгородке с 12:00 до 13:00 под перекрытие попадёт участок Морского проспекта от улицы Терешковой до улицы Учёных, а с 12:30 до 13:00 — часть улицы Ильича от Морского проспекта до Весеннего проезда. 

В Академгородке перекрытия продлятся с 12:00 до 13:00

В Академгородке перекрытия продлятся с 12:00 до 13:00

В Первомайском районе движение остановят на полчаса — с 14:00 до 14:30. В это время водители не смогут проехать по участку улицы Физкультурной от Первомайской до Героев Революции, по улице Маяковского и по нечётной стороне улицы Эйхе от улицы Героев Революции до Первомайской.

В Первомайском районе движение закроют на полчаса

В Первомайском районе движение закроют на полчаса

Как новосибирцы отмечали этот праздник в прошлом году, можно прочитать в нашем репортаже.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Карпенко
7 ноя 2019 в 07:38

Потерпим, традиции нужено соблюлать, с детства на демонстрации ходим.

чел
7 ноя 2019 в 07:44

когда же они уймутся?

7 ноя 2019 в 07:41

хоть на этот таз обойдутся без РПЦ?