Какие дороги перекроют сегодня в Новосибирске из-за демонстрации (карта и график)

Вечером в четверг, 7 ноября, по центру Новосибирска пройдёт демонстрация в честь Дня Октябрьской революции — водителям придётся остановиться, чтобы пропустить шествие.
— В 17:30 колонна Новосибирского обкома КПРФ начнёт движение от Дома офицеров по аллее Красного проспекта. Во главе колонны пройдут руководители областного комитета КПРФ и депутаты-коммунисты. В 18:00 на площади Ленина состоится митинг за рост зарплат и пенсий, — сообщили в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ.
При этом водителям придётся испытать неудобства из-за проведения праздничного мероприятия. По данным мэрии Новосибирска, с 17:30 до 18:30 на Красном проспекте будут перекрывать движение в местах пересечения аллеи с проезжей частью на участке от улицы Крылова до Ядринцевской. Также в это время водители не смогут проехать по чётной стороне Красного проспекта от площади Ленина до улицы Ядринцевской.
Также в пресс-центре мэрии сообщили, что для проведения публичных мероприятий 7 ноября перекроют две улицы в Академгородке и три — в Первомайском районе города.
В Академгородке с 12:00 до 13:00 под перекрытие попадёт участок Морского проспекта от улицы Терешковой до улицы Учёных, а с 12:30 до 13:00 — часть улицы Ильича от Морского проспекта до Весеннего проезда.
В Первомайском районе движение остановят на полчаса — с 14:00 до 14:30. В это время водители не смогут проехать по участку улицы Физкультурной от Первомайской до Героев Революции, по улице Маяковского и по нечётной стороне улицы Эйхе от улицы Героев Революции до Первомайской.
Как новосибирцы отмечали этот праздник в прошлом году, можно прочитать в нашем репортаже.