Какие дороги перекроют сегодня в Новосибирске из-за демонстрации (карта и график)

Вечером в четверг, 7 ноября, по центру Новосибирска пройдёт демонстрация в честь Дня Октябрьской революции — водителям придётся остановиться, чтобы пропустить шествие.



— В 17:30 колонна Новосибирского обкома КПРФ начнёт движение от Дома офицеров по аллее Красного проспекта. Во главе колонны пройдут руководители областного комитета КПРФ и депутаты-коммунисты. В 18:00 на площади Ленина состоится митинг за рост зарплат и пенсий, — сообщили в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ.



При этом водителям придётся испытать неудобства из-за проведения праздничного мероприятия. По данным мэрии Новосибирска, с 17:30 до 18:30 на Красном проспекте будут перекрывать движение в местах пересечения аллеи с проезжей частью на участке от улицы Крылова до Ядринцевской. Также в это время водители не смогут проехать по чётной стороне Красного проспекта от площади Ленина до улицы Ядринцевской.

