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«Офицеры угрожали изнасилованием»: срочник рассказал, почему застрелил 8 человек в Забайкалье

С Рамилем Шамсутдиновым сегодня встретился его отец. Публикуем их разговор

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Рамиль Шамсутдинов признался отцу, что не видел тех, в кого стрелял

Рамиль Шамсутдинов признался отцу, что не видел тех, в кого стрелял

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который в конце октября расстрелял восемь сослуживцев в Чите, объяснил причины своего поступка. С задержанным сегодня поговорил его отец, который приехал к сыну в СИЗО. Подробности встречи с сыном Салим Шамсутдинов рассказал нашему коллеге с портала 72.RU, который вместе с ним прилетел в Читу. Вместе с Рамилем в камере сидят четыре человека, условия содержания хорошие. О кровавой расправе солдат предпочел особо не говорить, лишь отметил, что во время задержания его били и даже хотели убить.

— Сказал: прости папа, я иначе не мог, у меня другого выбора не было, и сил терпеть все, что там со мной делали, тоже не было. Говорит, что за дело поступил с ними так. Сказал, что эту часть, этот гадюшник, давно надо было разогнать. Жалеет о двух убитых. Не хотел в них стрелять, просто в ту минуту не видел, кто перед ним. Заметил бы — то трогать не стал, — приводит слова Шамсутдинова-старшего 72.RU.

В показаниях Рамиль говорил, что офицеры обещали его «опустить», его слова приводит издание Baza:

— В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?

Бойня в воинской части 54160 произошла 25 октября: после караула солдат открыл стрельбу по сослуживцам, восемь человек — из них два офицера, два контрактника и четыре срочника — погибли, еще двое получили серьезные ранения и находятся в госпитале. Стрелявшего сразу же задержали на территории части, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подробный репортаж из Читы от наших коллег читайте по этой ссылке.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ЧП в армииРамиль Шамсутдинов

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КОММЕНТАРИИ (17)

Весёлый НЕ молочник
6 ноя 2019 в 17:11

Мне парня искренне жаль . Все таки нужно было ему рассказать все родителям , может подняли бы шум и история завершилась бы менее печально . С другой стороны эти люди и он сам , жертвы системы ...Богом забытая часть , откуда совершенно некуда деваться , где царь и хозяин - старший офицер ... и что ему было делать ? Где искать помощи ? Не защищаю но и не обвиняю . Да и вообще чисто интуитивно парня то отец воспитал хорошего. Система сгубила .

6 ноя 2019 в 17:13

Господи, какой ужас. Это как человека надо было довести, что он сотворил такой поступок. Что это за гомочасть что такие порядки? Просто моральные уроды какие то.

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 17:12

Врет