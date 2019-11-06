Собрали джекпот из полярных сов: новосибирские волонтёры получили трёх раненых редких птиц

Одну из птиц, которая поступила к волонтёрам из Кемерово, ждут операция и долгий восстановительный период Фото: Центр реабилитации диких животных, vk.com/birds54

К новосибирским волонтёрам из Центра реабилитации диких животных поступили сразу три полярных совы. Кроме физических травм, специалистов беспокоит угнетённое состояние птиц — все они истощены, поскольку долго не могли взлететь и поохотиться.

— Птицы из других регионов поступают к нам постоянно, но полярные совы — гораздо реже. Обычно это 1–2 в сезон, а тут совпало так, что три полярные совы попали к нам с разницей в несколько дней буквально, — пояснила пресс-секретарь центра Алиса Богомолова. — Как говорит наш орнитолог, на севере стало меньше урожая, соответственно меньше грызунов, а значит меньше еды для птиц. Поэтому птицы уходят с севера и двигаются ближе к нам.



Полярных сов привезли из города Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ), села Барышево в Новосибирской области и Кемерово. По словам Алисы Богомоловой, чтобы привезти травмированную сову из Муравленко, пришлось долго искать транспорт. В результате птица была вначале доставлена в Ноябрьск, а оттуда на попутном транспорте — в Новосибирск.

В числе травм, диагностированных у птиц, перелом пястно-запястной кости, вывих тазобедренного сустава правой лапы, травма пальца. Кроме того, двух сов пришлось обрабатывать от паразитов-пухопероедов. Состояние последней совы, прибывшей из Кемерово, внушает больше опасений.

— Там и вывих в бедре, и пальчик сильно раздроблен, скорее всего, его придётся ампутировать. Но если операция пройдёт успешно и птица сумеет восстановиться, шансы на выпуск есть, — уточнили в центре.

Алиса Богомолова добавила, что полярные совы — это не птицы «наших широт». Поэтому при миграции в городскую среду у них может меняться иммунитет, «возникать болячки», появляться паразиты. Кроме того, в городе они плохо ориентируются и получают травмы после столкновения со стенами зданий и машинами.

