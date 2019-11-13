Фотографии страниц этого дневника, датированного серединой прошлого века, уже несколько месяцев обсуждают пользователи соцсетей. Его уникальность в идеальном почерке, которым владел 5-классник Витя Меньшиков из Новосибирска. Сейчас двоюродная внучка мужчины ищет тех, кому принадлежит этот дневник. На сайте Pikabu.ru девушка выложила страницы других тетрадей Вити Меньшикова, которые сейчас хранятся в семейном архиве.
Дневник ученика 5 «Б» класса 57-й мужской средней школы Дзержинского района Новосибирска Виктора Меньшикова датирован 1950–1951 учебным годом.
— Дело в том, что у меня был дедушка Сергей Меньшиков, а у него был брат Виктор Меньшиков, и жили они в прекрасном городе Новосибирске, — написала девушка на Pikabu.ru. — Когда я увидела фото [дневника], сразу спросила у мамы, не наш ли это дедушка Витя, на что получила утвердительный ответ. Я стала искать источник фотографии, но не смогла найти того человека, который мог владеть данным дневником. Вся наша семья была бы счастлива найти его, так как школьные тетради Виктора Меньшикова у нас хранятся как памятные, семейные.
К своему посту девушка приложила фотографии тетрадей своего родственника по разным предметам. Кроме того, в комментариях она рассказала факты из его биографии.
— Дневник принадлежит брату моего дедушки, все документы и памятные вещи дедушки Вити находятся у моей мамы, а этого дневника у нее нет, — объяснила она.
— К сожалению, его лично я не знала, он умер давно, лет 20 назад (мне 29). Мы жили в разных городах, мама всегда рассказывала, что ее дядя Витя был интересным, слушал прекрасную музыку, читал книги по изобразительному искусству. Он закончил Новосибирский электротехнический университет и работал в НИИ инженером, семьи у него не было, поэтому неизвестно, как дневник оказался жив и кто им владеет в данный момент. Его книги, пластинки хранятся у нас.
Корреспондент НГС связалась с родственницей новосибирца, но девушка пока не ответила на дополнительные вопросы о своём двоюродном дедушке.
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