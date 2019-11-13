С трудом верится, что у пятиклассника был такой идеальный почерк Фото: pikabu.ru

Фотографии страниц этого дневника, датированного серединой прошлого века, уже несколько месяцев обсуждают пользователи соцсетей. Его уникальность в идеальном почерке, которым владел 5-классник Витя Меньшиков из Новосибирска. Сейчас двоюродная внучка мужчины ищет тех, кому принадлежит этот дневник. На сайте Pikabu.ru девушка выложила страницы других тетрадей Вити Меньшикова, которые сейчас хранятся в семейном архиве.

Школа № 57 , в которой учился мальчик, построена в 1939 году Фото: pikabu.ru

Дневник ученика 5 «Б» класса 57-й мужской средней школы Дзержинского района Новосибирска Виктора Меньшикова датирован 1950–1951 учебным годом.

Школа № 57 находится на улице Авиастроителей Фото: pikabu.ru

— Дело в том, что у меня был дедушка Сергей Меньшиков, а у него был брат Виктор Меньшиков, и жили они в прекрасном городе Новосибирске, — написала девушка на Pikabu.ru. — Когда я увидела фото [дневника], сразу спросила у мамы, не наш ли это дедушка Витя, на что получила утвердительный ответ. Я стала искать источник фотографии, но не смогла найти того человека, который мог владеть данным дневником. Вся наша семья была бы счастлива найти его, так как школьные тетради Виктора Меньшикова у нас хранятся как памятные, семейные.

Дневник и тетради Вити Меньшикова датированы 1950–1951 годом Фото: pikabu.ru

К своему посту девушка приложила фотографии тетрадей своего родственника по разным предметам. Кроме того, в комментариях она рассказала факты из его биографии.

Тетради Вити Меньшикова хранятся в семейном архиве у его племянницы Фото: pikabu.ru

— Дневник принадлежит брату моего дедушки, все документы и памятные вещи дедушки Вити находятся у моей мамы, а этого дневника у нее нет, — объяснила она.

Внучка Виктора Меньшикова ищет владельца дневника своего родственника Фото: pikabu.ru

— К сожалению, его лично я не знала, он умер давно, лет 20 назад (мне 29). Мы жили в разных городах, мама всегда рассказывала, что ее дядя Витя был интересным, слушал прекрасную музыку, читал книги по изобразительному искусству. Он закончил Новосибирский электротехнический университет и работал в НИИ инженером, семьи у него не было, поэтому неизвестно, как дневник оказался жив и кто им владеет в данный момент. Его книги, пластинки хранятся у нас.

Пользователи соцсетей обсуждают идеальный почерк 5-классника начала 50-х годов Фото: pikabu.ru