В новосибирском дворе качели и тренажёры замотали на зиму полиэтиленом. Угадайте зачем

— У нас самое бережливое ТСН. А дети могут оставаться дома до весны, все укутано и готово к встрече зимы, — написала она, добавив, что переехала в дом совсем недавно и впервые заметила, чтобы так готовились к зиме.

В одном из дворов Заельцовского района Новосибирска качели и спортивные тренажёры на детской площадке замотали полиэтиленом — так их защитили от вандалов и снега.

— Нам площадку сделал депутат года три назад. И мы закрываем эти тренажёры — они очень дорогие и серьёзные. Во-вторых, эти тренажёры необычные для нашего района. Обычно качельки, другие детские объекты. И к нам часто ходят из других дворов. Недавно лавочку сломала молодёжь из соседних домов, качельку. Кроме того, чтобы снегом не засыпало и дождиком не залило, мы всё это закрыли и замотали. А придёт время весной, как обычно, и мы всё это откроем, — объяснила Елена Борисевич.

В августе 2018 года произошёл другой казус с детской площадкой: в посёлке Краснообск с площадки у детского садика пропали качели — их спилил местный депутат. В тот же день их нашли в его дачном посёлке.

А в конце сентября 2019 года детскую площадку, которую построили депутаты, в Заельцовском районе Новосибирска огородили аварийной лентой — на площадке перед ней построят несколько ларьков.