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В новосибирском дворе качели и тренажёры замотали на зиму полиэтиленом. Угадайте зачем

Теперь детям придётся ждать весны, прежде чем снова начать играть во дворе

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Таким странным образом защитили от снега площадку в одном из дворов Заельцовского района

Таким странным образом защитили от снега площадку в одном из дворов Заельцовского района

В одном из дворов Заельцовского района Новосибирска качели и спортивные тренажёры на детской площадке замотали полиэтиленом — так их защитили от вандалов и снега.

Фотографию необычной защиты на улице Красный проспект, 171А в редакцию НГС прислала местная жительница.

— У нас самое бережливое ТСН. А дети могут оставаться дома до весны, все укутано и готово к встрече зимы, — написала она, добавив, что переехала в дом совсем недавно и впервые заметила, чтобы так готовились к зиме.

Детскую площадку закрыли также из-за вандалов, которые регулярно ломают что-нибудь

Детскую площадку закрыли также из-за вандалов, которые регулярно ломают что-нибудь

Член председателя ТСН «Красный проспект, 171А» Елена Борисевич подтвердила корреспонденту НГС, что детскую площадку закрыли для того, чтобы защитить от ржавчины и вандализма.

— Нам площадку сделал депутат года три назад. И мы закрываем эти тренажёры — они очень дорогие и серьёзные. Во-вторых, эти тренажёры необычные для нашего района. Обычно качельки, другие детские объекты. И к нам часто ходят из других дворов. Недавно лавочку сломала молодёжь из соседних домов, качельку. Кроме того, чтобы снегом не засыпало и дождиком не залило, мы всё это закрыли и замотали. А придёт время весной, как обычно, и мы всё это откроем, — объяснила Елена Борисевич.

В августе 2018 года произошёл другой казус с детской площадкой: в посёлке Краснообск с площадки у детского садика пропали качели — их спилил местный депутат. В тот же день их нашли в его дачном посёлке.

А в конце сентября 2019 года детскую площадку, которую построили депутаты, в Заельцовском районе Новосибирска огородили аварийной лентой — на площадке перед ней построят несколько ларьков

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КОММЕНТАРИИ (9)

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6 ноя 2019 в 19:23

Чтобы ничего не ломали нужно всё убрать, логично же. Ещё чтобы дороги не убивали, нужно их демонтировать, и чтобы лампочки в подъезде не воровали/били их тоже желательно выкрутить.

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 19:07

от вандализма могут защитить только сотрудники чопа.

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 19:05

Чтобы сотрудникам чопа было легче охранять?