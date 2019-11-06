«Кроме арендных платежей ничего не надо». Колонка комментатора НГС про пожары на производстве

Пожар в складских помещениях на улице Королева тушили почти сутки. Огонь не только уничтожил маленький бизнес, но и унес жизнь женщины, которая не смогла выбраться из задымленного здания Фото: Александр Ощепков / НГС

С момента сильного пожара на улице Королева прошло две недели. Бизнесмены, арендовавшие склады в производственном помещении, до сих пор приводят дела в порядок. Некоторые из них понесли миллионные убытки: сгорели машины, оборудование, товар. При этом предприниматели честно признаются — никто из них не задумывался о пожарной безопасности и никогда не страховал свое имущество, да и вряд ли будет делать это в будущем. Внештатный эксперт МЧС и преподаватель Сибирской академии систем безопасности Алексей Лебедев считает, что пожар на таких объектах — вполне логичное событие. В комментариях под репортажем с места пожара он порассуждал, почему собственники подобных помещений отказываются тратить деньги на пожарную безопасность и на ком лежит ответственность за страшные последствия. Публикуем его авторскую колонку.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что пожар на этом производстве — вполне логичное событие, удивляться тут нечему, состояние здания иначе как удручающим не назовешь.

Проблемы, на мой взгляд, кроются не в отсутствии денег у собственников, и даже не в их жадности, а в головах. В неверии в то, что вопросом пожарной безопасности надо заниматься. И не по остаточному принципу. Что именно со мною этого не произойдет. В своей жизни видел кучу таких объектов, уже тошнит от подобных разговоров. Обычно если заказчик на «Лексусе», значит разговор будет в стиле: «Да вы что, это же стоит 400 рублей, надо убрать из сметы». Вторая проблема — вечная неразбериха в ответственности между собственником и арендатором. Арендаторы почему-то боятся лишний раз отстаивать свои права перед собственником. Про Гражданский кодекс не знают совсем. А ведь есть статья 611, которая говорит, что «арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества». Или статья 612: «арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества»... То бишь большая часть ответственности лежит на том, кто сдал. Все конструктивные и объемно-планировочные решения, электросети, пожарная сигнализация, отсутствие огнезащитной обработки — это всё проблемы хозяина. А не арендатора.



Во всех, или почти во всех договорах аренды есть строчка про ответственность за нарушение противопожарного режима. С моей точки зрения, это означает, что арендатор должен его соблюдать: не жечь костер посреди цеха, не запускать петарды и тому подобное. Если ведет огневые работы — должен разгрести горючие материалы в радиусе пяти метров, то есть не создавать опасных ситуаций. Но если здание (помещение) передано в таком удручающем состоянии, то что делать? С нормальным адекватным собственником удается договориться в компенсации арендных платежей в счет ремонта, в частности по противопожарным мероприятиям. Но в большинстве случаев, я так понимаю, собственники кроме арендных платежей ничего не хотят видеть. Территория бывшего «Сибсельмаша» или «Сибтекстильмаша» вся такая же, не лучше. Система пожаротушения, которую некоторые предлагают как профилактику таких пожаров, практически невозможна в данной ситуации. Не буду объяснять почему, просто поверьте. Когда на склад голуби зимой залетают, потому что стены им не препятствуют — надо не пожаротушение делать, а стены...

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