Вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, который выкурил странную сигарету за 1,5 недели до аварии

Водитель «Ниссана» получил 2,5 года колонии-поселения за гибель пассажирки такси — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"»

Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «Ниссан Примера», который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и устроил смертельное ДТП с такси на Ватутина.

Когда случилось ДТП Авария, из-за которой 27-летний водитель оказался на скамье подсудимых, произошла в конце прошлого года — в ночь на 22 декабря, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Новосибирска Наталья Утенкова. «Тойота Пробокс» и «Ниссан» столкнулись недалеко от остановки «Тульский мост» на Ватутина.

— Около 00:23 водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял личным автомобилем «Ниссан Примера», в условиях мёрзлого асфальтового покрытия следовал по улице Ватутина в направлении от пересечения с улицей Тульской в сторону пересечения с улицей Мира, — рассказали о мгновениях перед ДТП в прокуратуре Кировского района. По её данным, водитель «Ниссана» «не проявил должной внимательности и предусмотрительности», не учёл дорожные условия и на небезопасной скорости начал перестраиваться из средней полосы в крайнюю левую. При этом он потерял контроль над управлением, «Ниссан» вынесло на встречку, где он столкнулся со встречным такси. Таксист вез работников «МЕГИ» Водитель «Тойоты Пробокс», по информации Натальи Утенковой, вёз трёх пассажиров из «МЕГИ» — все они работали в одном из магазинов торгового центра и на такси возвращались домой после смены. Удар о «Ниссан» был настолько сильным, что 42-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье «Тойоты», получила смертельные травмы.

Ранее в Управлении ГИБДД по Новосибирской области сообщали, что женщина скончалась в машине скорой помощи. По данным прокуратуры Кировского района, также в ДТП пострадали коллеги погибшей женщины: они получили травмы средней степени тяжести. Ранения водителя такси оказались лёгкими.



Авария произошла недалеко от остановки «Тульский мост» Фото: «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"»

Как водитель пытался объяснить наркотики в организме Экспертиза показала, что у виновника ДТП в организме был тетрагидроканнабинол. По информации прокуратуры, во время судебного разбирательства водитель «Ниссана» начал отрицать состояние наркотического опьянения — он пояснил, что занимается спортом и не употребляет наркотиков. При этом подсудимый припомнил, что за полторы-две недели до ДТП подвозил пассажира и попросил у него сигарету. Пассажир положил её на панель машины. Как только водитель доехал до дома, то выкурил её и почувствовал головокружение. — Обратил внимание, что сигарета выглядит не так, как заводского изготовления. Сигарету выбросил, пошёл домой спать, наутро забыл об этом, — привели показания подсудимого в прокуратуре Кировского района.

По её данным, позже новосибирец признал свою вину полностью, в том числе и то, что сел за руль в состоянии опьянения. Результаты медицинского освидетельствования он не оспаривал.

«Ниссан» вынесло на встречку Фото: ГИБДД Новосибирской области

Что решил суд

Как рассказала Наталья Утенкова, ещё до вынесения приговора водитель «Ниссана» выплатил матери погибшей женщины 100 тысяч рублей — 70 тысяч рублей на похороны и ещё 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Мужу погибшей он также возместил моральный вред в сумме 30 тысяч рублей и оказал услуги по ремонту машины. Кроме того, подсудимый взял на себя обязательство поставить памятник на могиле погибшей. В итоге суд признал водителя «Ниссана» виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он получил 2 года 6 месяцев колонии-поселения. Кроме того, после выхода на свободу ему ещё 2,5 года будет запрещено садиться за руль, сообщили в прокуратуре Кировского района. Также суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда матери и мужу погибшей женщины — каждому по 500 тысяч рублей, но в эту сумму зачтутся по 30 тысяч рублей, которые подсудимый уже возместил.