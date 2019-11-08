Владельцы квартир в аварийном доме остались без компенсаций за временную аренду жилья

— Администрация предложила нам жильё, за которое они будут платить. Полная семья, четыре человека, должны вписаться в сумму 25 тысяч, — рассказала собственница одной из квартир Юлия Голяндина. — Решили, что администрация будет оплачивать нам, а мы уже рассчитываемся с хозяином квартиры. В итоге платеж задерживается уже на 2–3 недели. Из-за этого арендодатели просят нас освободить квартиры. И таких людей очень много.

Жители аварийного дома в Оби накопили долги за временную аренду жилья, расходы на которую им пообещали компенсировать за счёт бюджета. Теперь из-за просрочки платежей людей выгоняют на улицу.

Арендодатели, по её словам, изначально не хотели им сдавать квартиры, чтобы не связываться с администрацией. После просрочки выплат их негативный настрой только усугубился.



Также собственники квартир ждут, когда аварийный дом расселят (на эти цели правительство потратит 103 миллиона рублей). Сейчас брошенные квартиры, по их словам, атакуют мародёры. И люди боятся, что к моменту решения вопроса о выплатах рыночная стоимость квартир сильно понизится.

— Разбивают окна, спиливают батареи. Мы ходили, ругались, сами сторожили наш дом. Потом заколотили первый этаж, но на сегодняшний день весь второй этаж вскрыт, все балконы открыты.



В среду, 6 ноября, НГС направил запрос в правительство Новосибирской области с просьбой объяснить ситуацию с задержкой выплат. На следующий день, по словам Юлии Голяндиной, деньги перечислили — но только ей одной. Остальные собственники пока не увидели выплат. Ответ на запрос НГС из правительства пока не пришёл.

— Из нашей администрации людей выгнали, сказали: «Денег нет в бюджете, они кончились, платить вам за съём нечем. Расторгайте договоры со своими арендодателями, приносите нам, будем что-то придумывать с маневренным фондом, но мы не обещаем, его нет», — рассказала Юлия Голяндина об итогах встречи чиновников с собственниками, которая состоялась 8 ноября.