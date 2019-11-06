Мэрия Новосибирска назвала источники финансирования станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска рассказала, из каких бюджетов и в каких пропорциях возьмут деньги на строительство станции метро «Спортивная».
Сколько потратят в 2020 и 2021 году
Как сообщили в департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос корреспондента НГС, в 2020 и 2021 году на строительство станции потратят 2,3 миллиарда рублей.
— На строительство станции метро «Спортивная» из городского бюджета на 2020 год планируется выделить 7,7 миллиона рублей, из областного бюджета — 772, 9 миллиона рублей. В проекте городского бюджета на 2021 год предусмотрено 15,3 миллиона рублей. Финансирование станции «Спортивной» из областного бюджета в 2021 году запланировано в сумме 1,5 миллиарда рублей, — говорится в ответе на запрос.
Таким образом из городского бюджета за 2020–2021 годы будет выделено всего 23 миллиона рублей. Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.
Какая общая сумма уйдёт на «Спортивную»
Всего с 2019 по 2021 год на работы потратят 2,6 миллиарда рублей. В этом году власти отторговали первый этап строительства — работы оценили в 376 миллионов рублей.
Кто будет строить
В конце октября закупку выиграла компания, которая строила ЖК «На Ельцовской», несколько зданий для шоколадной фабрики «Новосибирская» и реконструировала супермаркет «Бахетле». Мы составили досье на компанию и узнали, чем она знаменита.
Впервые закупку на строительство станции метро опубликовали в начале сентября. Тогда сообщалось, что закончить станцию должны до 30 ноября 2021 года. В октябре 2019 должны были начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. А к марту 2020 года рабочим надо было начать делать входную группу.
Однако вскоре закупку перенесли, а после совсем отменили. Как объяснял корреспонденту НГС Александр Мысик, отмена закупки связана с корректировкой бюджетных назначений на ближайшие годы. При этом, отмечал он, закупку скоро снова разместят, а её цена останется прежней.