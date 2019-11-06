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Дороги и транспорт

Мэрия Новосибирска назвала источники финансирования станции метро «Спортивная»

Федеральных средств не запланировано

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Основные расходы возьмёт на себя областной бюджет

Основные расходы возьмёт на себя областной бюджет

Мэрия Новосибирска рассказала, из каких бюджетов и в каких пропорциях возьмут деньги на строительство станции метро «Спортивная».

Сколько потратят в 2020 и 2021 году

Как сообщили в департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос корреспондента НГС, в 2020 и 2021 году на строительство станции потратят 2,3 миллиарда рублей.

— На строительство станции метро «Спортивная» из городского бюджета на 2020 год планируется выделить 7,7 миллиона рублей, из областного бюджета — 772, 9 миллиона рублей. В проекте городского бюджета на 2021 год предусмотрено 15,3 миллиона рублей. Финансирование станции «Спортивной» из областного бюджета в 2021 году запланировано в сумме 1,5 миллиарда рублей, — говорится в ответе на запрос.

Таким образом из городского бюджета за 2020–2021 годы будет выделено всего 23 миллиона рублей. Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Какая общая сумма уйдёт на «Спортивную»

Всего с 2019 по 2021 год на работы потратят 2,6 миллиарда рублей. В этом году власти отторговали первый этап строительства — работы оценили в 376 миллионов рублей

Кто будет строить

В конце октября закупку выиграла компания, которая строила ЖК «На Ельцовской», несколько зданий для шоколадной фабрики «Новосибирская» и реконструировала супермаркет «Бахетле». Мы составили досье на компанию и узнали, чем она знаменита.

Впервые закупку на строительство станции метро опубликовали в начале сентября. Тогда сообщалось, что закончить станцию должны до 30 ноября 2021 года. В октябре 2019 должны были начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. А к марту 2020 года рабочим надо было начать делать входную группу. 

Однако вскоре закупку перенесли, а после совсем отменили. Как объяснял корреспонденту НГС Александр Мысик, отмена закупки связана с корректировкой бюджетных назначений на ближайшие годы. При этом, отмечал он, закупку скоро снова разместят, а её цена останется прежней.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Житель центра
6 ноя 2019 в 16:49

Надо с каждого ржавого ВЕДРА брать налог, тысяч 50 в год - и легко найдутся средства на строительство новых станций метро... Автоведроводители будут ныть, но всё равно будут платить...

6 ноя 2019 в 16:58

Лучше бы школу, садик, поликлинику постороили. Строят, что не нужно городу.

Милашка
6 ноя 2019 в 16:56

Ща набегут нытики всякие. Стройте уже быстрей эту станцию, а то одни разговоры да сплетни. Я вот потом посмотрю, как все "недовольные" с удовольствием будут летом на пляж ездить на метро без пробок и духоты