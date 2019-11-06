Мэрия Новосибирска назвала источники финансирования станции метро «Спортивная»

— На строительство станции метро «Спортивная» из городского бюджета на 2020 год планируется выделить 7,7 миллиона рублей, из областного бюджета — 772, 9 миллиона рублей. В проекте городского бюджета на 2021 год предусмотрено 15,3 миллиона рублей. Финансирование станции «Спортивной» из областного бюджета в 2021 году запланировано в сумме 1,5 миллиарда рублей, — говорится в ответе на запрос.

Как сообщили в департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос корреспондента НГС, в 2020 и 2021 году на строительство станции потратят 2,3 миллиарда рублей.

Сколько потратят в 2020 и 2021 году

Мэрия Новосибирска рассказала, из каких бюджетов и в каких пропорциях возьмут деньги на строительство станции метро «Спортивная».

Таким образом из городского бюджета за 2020–2021 годы будет выделено всего 23 миллиона рублей. Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Какая общая сумма уйдёт на «Спортивную»

Всего с 2019 по 2021 год на работы потратят 2,6 миллиарда рублей. В этом году власти отторговали первый этап строительства — работы оценили в 376 миллионов рублей.

Кто будет строить

В конце октября закупку выиграла компания, которая строила ЖК «На Ельцовской», несколько зданий для шоколадной фабрики «Новосибирская» и реконструировала супермаркет «Бахетле». Мы составили досье на компанию и узнали, чем она знаменита.

Впервые закупку на строительство станции метро опубликовали в начале сентября. Тогда сообщалось, что закончить станцию должны до 30 ноября 2021 года. В октябре 2019 должны были начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. А к марту 2020 года рабочим надо было начать делать входную группу.

Однако вскоре закупку перенесли, а после совсем отменили. Как объяснял корреспонденту НГС Александр Мысик, отмена закупки связана с корректировкой бюджетных назначений на ближайшие годы. При этом, отмечал он, закупку скоро снова разместят, а её цена останется прежней.