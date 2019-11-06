В Новосибирском зоопарке у мартышек с белой бородой родился детёныш — смотрим на видео, какой он милый

У мартышек Бразза родительские обязанности полностью берёт на себя мама Фото: Нина Курбаткина / youtube.com

В Новосибирском зоопарке у мартышек Бразза родился детёныш — он попал на видео к постоянной посетительнице зоопарка.

Нина Курбаткина сняла небольшой ролик с семейством мартышек Бразза 5 ноября. В кадр попали несколько мартышек, в том числе и подростки и совсем маленькая обезьянка, которая сидела на столе в окружении взрослых сородичей.

Автор видео затруднилась уточнить, когда именно родился этот детёныш. По словам Нины Курбаткиной, впервые она заметила этого малыша три или четыре недели назад, но тогда снять его крупным планом не получилось.



— Они далеко сидели, темно было, он ещё масенький был — практически его не видно. Может быть, где-то с месяц назад он появился, может, чуть-чуть побольше — не могу точно сказать, — пояснила посетительница зоопарка.

Она добавила, что в этот раз зашла в павильон «Тропический мир» погреться и поймала момент, когда малыша можно было хорошо рассмотреть.

