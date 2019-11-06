6 ноября среда
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 63.25
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 63.25
eur 70.42

Все новости

Все новости
Образование
Проблема

Первокурсники НГУ извинились за мемы с преподавателями: что еще обсуждали на собрании с деканатом

Как их накажут — решит ректор

Поделиться

557
21 Обсудить
В деканате физфака пообещали, что студентов не отчислят

В деканате физфака пообещали, что студентов не отчислят

Студенты физического факультета НГУ извинились за мемы с преподавателями и однокурсником — поддержать создателей и участников паблика «Мемы от южанина» на собрании с деканатом физфака пришло около сотни студентов с разных факультетов. 

О локальном паблике первокурсников, где студенты публиковали мемы, в том числе с нецензурной лексикой, деканат узнал на прошлой неделе. Руководство физфака сочло шутки студентов оскорбительными, а использование фотографии одного из студентов там и вовсе назвали кибербуллингом, который недопустим в НГУ. Глава физфака Александр Бондарь пригрозил студентам, что если авторы постов не принесут извинения, то он рекомендует ректору Михаилу Федоруку их отчислить.

— Состоялся открытый и, я надеюсь, искренний разговор для того, чтобы проанализировать всю ситуацию и её причины. Виновники в буллинге принесли всем извинения, в том числе жертве преследования. В результате я как декан дал слово, что к виновникам не будет применена мера отчисления из университета, — прокомментировал итоги собрания Александр Бондарь.

По его словам, на собрании высказались не только провинившиеся первокурсники. С противоположной точкой зрения выступили студенты других факультетов — они считают, что ни один деканат не должен наказывать студентов за шутки и комментарии в соцсетях. 

Несмотря на примирение, первокурсники всё равно понесут наказание, но уже более мягкое.

— Мы рассмотрим другие возможности для наказания виновных. Завтра (7 ноября. — Прим. ред.) состоится заседание деканата, будет согласована единая точка зрения на то, какие меры воздействия предлагается применить. После согласования с профсоюзом и студенческими организациями ректор примет окончательное решение. Это может быть выговор, предупреждение или, например, письмо родителям, — пояснил Александр Бондарь.

В деканате сообщили, что намерены ещё через две недели обсудить со студентами правила поведения в социальных сетях, чтобы предотвратить возможные конфликты. 

Новосибирский государственный университет всегда обладал репутацией одного из самых свободных вузов страны. Прошлой весной студенты журфака НГУ демонстративно покинули лекцию декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова — во время мастер-класса он заявил, что депутат Государственной думы Леонид Слуцкий «как любой нормальный мужчина в определённых обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НГУмемы

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 14:27

Извинился и всё?.. Это несправедливо по отношению к тем адекватным относящимся к учёбе десятки отличников, которых место он занял. Минимум (для ума!) - отстранить от учёбы на 1 год (а пока - пусть придумывает новые мемы). Жёстко, но честно!

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 14:26

нехило бондарь апазорился.
на пту смахивает

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 14:22

Письмо родителям, и хватит с них!Умными студентами надо дорожить -будушее страны!