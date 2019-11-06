Первокурсники НГУ извинились за мемы с преподавателями: что еще обсуждали на собрании с деканатом

В деканате физфака пообещали, что студентов не отчислят Фото: Анна Золотова / НГС

Студенты физического факультета НГУ извинились за мемы с преподавателями и однокурсником — поддержать создателей и участников паблика «Мемы от южанина» на собрании с деканатом физфака пришло около сотни студентов с разных факультетов.

О локальном паблике первокурсников, где студенты публиковали мемы, в том числе с нецензурной лексикой, деканат узнал на прошлой неделе. Руководство физфака сочло шутки студентов оскорбительными, а использование фотографии одного из студентов там и вовсе назвали кибербуллингом, который недопустим в НГУ. Глава физфака Александр Бондарь пригрозил студентам, что если авторы постов не принесут извинения, то он рекомендует ректору Михаилу Федоруку их отчислить.

— Состоялся открытый и, я надеюсь, искренний разговор для того, чтобы проанализировать всю ситуацию и её причины. Виновники в буллинге принесли всем извинения, в том числе жертве преследования. В результате я как декан дал слово, что к виновникам не будет применена мера отчисления из университета, — прокомментировал итоги собрания Александр Бондарь.

По его словам, на собрании высказались не только провинившиеся первокурсники. С противоположной точкой зрения выступили студенты других факультетов — они считают, что ни один деканат не должен наказывать студентов за шутки и комментарии в соцсетях. Несмотря на примирение, первокурсники всё равно понесут наказание, но уже более мягкое. — Мы рассмотрим другие возможности для наказания виновных. Завтра (7 ноября. — Прим. ред.) состоится заседание деканата, будет согласована единая точка зрения на то, какие меры воздействия предлагается применить. После согласования с профсоюзом и студенческими организациями ректор примет окончательное решение. Это может быть выговор, предупреждение или, например, письмо родителям, — пояснил Александр Бондарь.