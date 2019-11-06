«Почувствовал удар»: водитель «Рено» рассказал ГИБДД, как сбил двух девушек возле Сквера Славы

Сначала «Рено» столкнулся с двумя машинами, а потом сбил двух девушек, которые переходили дорогу

Как уточнил Владислав Савченков, авария с участием трёх машин и двух пешеходов на пересечении Станиславского и Плахотного случилась в 20:20. По предварительной информации, 37-летний водитель Renault Megane ехал через перекрёсток по улице Станиславского со стороны Титова в направлении улицы Пархоменко и столкнулся сначала с «Тойотой Камри», а потом с «Тойотой Короллой». Они обе ехали по улице Плахотного со стороны Крашенинникова в направлении Костычева. После этого водитель «Рено» также сбил двух девушек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По его данным, одну из пострадавших в ДТП положили в больницу с сотрясением головного мозга, у второй также сотрясение мозга и закрытый перелом пальца ноги. Обе пострадавших — 2001 года рождения.

В ГИБДД Новосибирска рассказали о травмах двух девушек, которых вечером во вторник, 5 ноября, возле Сквера Славы сбил Renault Megane .

По словам Владислава Савченкова, сам водитель «Рено» пояснил автоинспекторам, что ехал во втором ряду со скоростью 60 километров в час.



— Утверждает, что он двигался на мигающий жёлтый, в этот момент почувствовал удар, — привёл объяснения водителя инспектор группы пропаганды.



При этом, по данным источника НГС, свидетели аварии утверждают, что на самом деле водитель «Рено» выехал на перекрёсток, когда ему уже горел красный свет светофора.



Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что водители в аварии не пострадали. По словам очевидца, скорая помощь приехала на место происшествия «буквально через 3 минуты».

На прошлой неделе «Тойота Камри» сбила трёх пешеходов на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска после столкновения с «КИА Рио» — пострадавших увезли в больницу.