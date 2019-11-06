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В гараже на ОбьГЭС нашли труп новосибирца

Тело обнаружили в заведённой машине после того, как спасатели вскрыли дверь

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На заявку о человеке в запертом гараже выезжали спасатели МАСС

На заявку о человеке в запертом гараже выезжали спасатели МАСС

Вечером во вторник, 5 ноября, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы нашли в гараже новосибирского микрорайона «ОбьГЭС» труп 44-летнего мужчины.

Сообщение о происшествии на улице Софийской поступило к спасателям в девятом часу вечера. 

— По информации очевидцев, в закрытом гараже находится мужчина, заведён двигатель автомобиля, — рассказали о поступившей заявке в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

В МАСС уточнили, что спасатели открыли гараж и нашли в машине 44-летнего мужчину без признаков жизни.

— Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции, — добавили в аварийно-спасательной службе.

Прошлой весной пожарные вскрыли гараж в центре Новосибирска и спасли мужчину, который был внутри заведённой машины.

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КОММЕНТАРИИ (45)

балдарес
6 ноя 2019 в 09:17

"Троли", вам что нибудь известно про совесть,честь,сострадание ?

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6 ноя 2019 в 09:04

Меня удивляет, каждый год люди задыхаются в гаражах с заведенным автомобилем. Неужели не знают, что так нельзя делать?!

Фото пользователя
6 ноя 2019 в 10:11

Поругался со своей "половинкой", домой не пустила, пошёл спать в гараж, завёл движок (погреться и сразу выключить) -классика жанра, СО2 коварен и быстр. У вдовы есть все шансы "построить свою любовь" еще раз