В гараже на ОбьГЭС нашли труп новосибирца

Вечером во вторник, 5 ноября, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы нашли в гараже новосибирского микрорайона «ОбьГЭС» труп 44-летнего мужчины.
Сообщение о происшествии на улице Софийской поступило к спасателям в девятом часу вечера.
— По информации очевидцев, в закрытом гараже находится мужчина, заведён двигатель автомобиля, — рассказали о поступившей заявке в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
В МАСС уточнили, что спасатели открыли гараж и нашли в машине 44-летнего мужчину без признаков жизни.
— Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции, — добавили в аварийно-спасательной службе.
Прошлой весной пожарные вскрыли гараж в центре Новосибирска и спасли мужчину, который был внутри заведённой машины.